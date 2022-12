Debate: ¿Es efectiva la extradición contra la delincuencia?

En diálogo con BLU Radio, el abogado Ramiro Bejarano, el exmagistrado Jaime Arrubla y el exnarcotraficante Ramón Zapata, quien era conocido como alias ‘El Médico’ y ahora se desempeña como investigador judicial, hablaron sobre los alcances de la figura de la extradición.

Zapata aseguró que quienes tienen pendientes con la justicia por narcotráfico prefieren hacer acuerdos en Estados Unidos porque las penas son más cortas y las cárceles tienen mejores condiciones.

Publicidad

“A diferencia de Colombia, que cuando tú entras a una cárcel no sabes cuántos años porque en la mitad aparecen 20 o 30 procesos más, en Estados Unidos vas a sentencia, te dan un día de salida y ese día sales”, explica.

Ante esto, el abogado Ramiro Bejarano opina que la extradición “sigue siendo un mecanismo importante de represión del delito”.

“Por cuenta de la extradición se han podido juzgar una cantidad de personas que acá jamás hubiéramos podido llevar delante de los tribunales”, agregó.

Le puede interesar: Envío de Arias es muestra del compromiso de EE.UU. con extradición

Publicidad

Por su parte, el exmagistrado Jaime Arrubla resaltó que la extradición es, principalmente, un instrumento de colaboración entre estados contra la impunidad al ser en doble vía.

“Nosotros hemos pedido en extradición, incluso, ciudadanos norteamericanos que han delinquido en Colombia y nos lo han enviado; lo que pasa es que en el delito de narcotráfico se abren más casos allá porque el narcotráfico se introduce en Estados Unidos”, manifestó Arrubla.

Publicidad

Sobre ajustes necesarios al mecanismo, el exmagistrado aseguró que en este momento no se ha ratificado el tratado de extradición firmado con Estados Unidos.

“Estamos extraditando con base en el Código Penal y en el principio de reciprocidad, pero el tratado, no obstante, que está vigente no es aplicable porque no ha sido ratificado. Hay que afinar porque nos quedamos sin un instrumento moderno de la extradición con Estados Unidos”, señaló Arrubla.