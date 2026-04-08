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Blu Radio  / Judicial  / Defensa de Ricardo Roa explica ausencia en audiencia por compromisos académicos previos

Defensa de Ricardo Roa explica ausencia en audiencia por compromisos académicos previos

De acuerdo con un comunicado emitido por la defensa, el juzgado encargado del trámite informó que no podía extender el tiempo de espera más allá del límite establecido, debido a que contaba con otras diligencias programadas.

Ricardo Roa sale de la presidencia de Ecopetrol.
Ricardo Roa en medio de una rueda de prensa en agosto de 2024.
Foto: Presidencia.
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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