El abogado Juan David León, representante del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, aseguró que por compromisos académicos adquiridos con antelación no le fue posible asistir a la audiencia de imputación de cargos por violación de topes electorales en la hora inicialmente señalada por las autoridades judiciales.

De acuerdo con un comunicado emitido por la defensa, el juzgado encargado del trámite informó que no podía extender el tiempo de espera más allá del límite establecido, debido a que contaba con otras diligencias programadas. En el documento, el abogado explicó que se plantearon alternativas para evitar la cancelación de la audiencia y permitir su realización en otro horario cercano. Según señaló, “como alternativas para superar el impase propuse que se reprogramara la diligencia o que se retrasara su realización para las 10:00 a. m.”.

Defensa de Ricardo Roa explica ausencia en audiencia por compromisos académicos previos

El defensor indicó además que esta solicitud fue trasladada al despacho judicial competente, el cual, a través del delegado de la Fiscalía General de la Nación, informó que el margen de espera sería limitado. En ese sentido, el documento detalla que “esta solicitud fue transmitida al juzgado asignado para adelantar el trámite procesal, quien, por intermedio del delegado de la Fiscalía General de la Nación, informó que solo podía esperar hasta las 9:30 a. m., ya que contaba con otras actuaciones por atender”.

Ante la imposibilidad de realizar la diligencia dentro del tiempo previsto, el despacho judicial tomó la determinación de devolver el expediente para que se solicitara una nueva fecha para la audiencia, según el abogado. En el comunicado se precisa que “por tal razón, el despacho judicial consideró necesario devolver el expediente para que se realizara la nueva solicitud de audiencia de formulación de imputación por parte del ente acusador”.



El abogado también confirmó que el presidente de Ecopetrol tenía disposición de comparecer ante las autoridades judiciales, pero que la asistencia debía realizarse con la presencia de su defensa técnica. En ese sentido, manifestó que “el Dr. Ricardo Roa Barragán estuvo dispuesto a atender oportunamente la audiencia que, como es de conocimiento público, debe estar acompañado por su abogado. Esta defensa siempre ha estado presta para atender todos los llamamientos que realicen las autoridades sin dilación alguna”.

Este episodio se produce en medio del proceso penal que enfrenta Ricardo Roa Barragán por presunta violación de topes electorales, en el marco de investigaciones relacionadas con el manejo de recursos durante la campaña Petro presidente de 2022, en la que se desempeñó como gerente.

De manera paralela al avance del proceso judicial, en los últimos días se conoció que la junta directiva de Ecopetrol aprobó un período de vacaciones y una licencia no remunerada para Ricardo Roa Barragán.