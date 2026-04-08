Ricardo Roa no asistió a imputación por topes electorales y audiencia deberá reprogramarse

La audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán no se llevó a cabo luego de que el actual presidente de Ecopetrol no se conectara a la diligencia judicial en la que la Fiscalía General de la Nación tenía previsto formular imputación por el delito de violación de topes electorales.

Ante la ausencia del procesado en la diligencia virtual, se determinó que la audiencia no se realizaría y que el expediente sería devuelto al centro de servicios judiciales, con el fin de que la Fiscalía solicite la programación nuevamente. Esta actuación se enmarca dentro del proceso penal que se adelanta contra Roa por presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante la campaña presidencial Petro Presidente 2022, en la que se desempeñó como gerente.

Ricardo Roa en medio de una rueda de prensa en agosto de 2024. Foto: Presidencia.

La Fiscalía había previsto imputar cargos al funcionario por su presunta responsabilidad en la violación de los límites establecidos por la ley para el financiamiento electoral. El proceso busca determinar si durante la contienda presidencial se habrían superado los montos permitidos en el manejo de los recursos de campaña, hecho que actualmente se encuentra bajo análisis por parte de las autoridades judiciales.

El caso adquirió relevancia desde noviembre pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral compulsó copias para que se investigara la eventual responsabilidad de Roa en los hechos relacionados con el manejo financiero de la campaña. Según el organismo electoral, el entonces gerente tenía funciones clave dentro de la estructura administrativa; entre ellas, autorizar gastos, firmar contratos y aprobar operaciones contables, lo que lo ubicaba en una posición determinante dentro del control de los recursos económicos de la campaña presidencial.



En paralelo al proceso judicial, en los últimos días se conoció que la junta directiva de Ecopetrol aprobó vacaciones y una licencia no remunerada para Ricardo Roa Barragán. Esta decisión se produjo en medio de la controversia generada por su permanencia al frente de la empresa estatal mientras enfrenta investigaciones judiciales relacionadas con la presunta violación de topes electorales.

Adicionalmente, el presidente de Ecopetrol enfrenta otro proceso judicial relacionado con presunto tráfico de influencias, lo que ha incrementado la atención pública sobre su situación jurídica y administrativa.