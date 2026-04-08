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Blu Radio  / Judicial  / Ricardo Roa no asistió a imputación por topes electorales y audiencia deberá reprogramarse

Ricardo Roa no asistió a imputación por topes electorales y audiencia deberá reprogramarse

En paralelo al proceso judicial, en los últimos días se conoció que la junta directiva de Ecopetrol aprobó vacaciones y una licencia no remunerada para Ricardo Roa Barragán.

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