Denuncian a concejal de Salamina, Caldas, por presuntas agresiones a su novia

Ante la Fiscalía General de la Nación quedó denunciado un concejal de Salamina en el norte de Caldas , Juan José Hurtado Cañon, por presuntos hechos en los que habría agredido verbal y físicamente a su pareja sentimental.

La víctima, en declaración juramentada ante el ente acusador, indicó que desde hace un año sostenía un noviazgo con el líder político y que la relación iba tan en serio que ya tenían algunos planes de casarse. Agregó que los hechos ocurrieron en su vivienda del barrio Palermo de Manizales , cuando el concejal vino a visitarla, como lo hacía periódicamente, ya que sus funciones las cumple en Salamina.

La mujer también relató en su denuncia que ella había decidido ponerle fin a la relación desde hacía tres semanas, ya que el concejal empezó a maltratarla verbal y psicológicamente.

La denunciante narró que el lunes 30 de septiembre estaba con el político en el sector del Cable y que allí tuvieron una discusión. La mujer se fue a su apartamento , pero tiempo después llegó a ese lugar el hombre y la situación se empeoró. En la denuncia quedó consignado que en ese predio hubo agresiones físicas.

“Yo estaba hablando con alguien y él me reclamó que con quién estaba hablando. Intentó arrebatarme el celular y ahí empezamos a forcejar, luego me mordió en el codo y me quitó el teléfono”.

En otro aparte de la denuncia, la afectada señaló que su expareja se encerró en el baño de su apartamento y desde el celular que le arrebató empezó a enviarle mensajes a la persona con la que ella estaba hablando.

También detalló que, como pudo, abrió la puerta y en ese momento el político le pegó un puño en el abdomen y la arrojó al piso.

“Yo quedé seca en el suelo del golpe tan fuerte que me pegó. Él siguió revisando mi celular. Yo intenté salir corriendo, pero me bloqueó la salida”, relató la víctima.

Las discusiones y agresiones se extendieron hasta más de las 4:00 de la madrugada de acuerdo a lo denunciado por la mujer, quien agregó que insistentemente le pidió al cabildante que se fuera, pero este no lo hacía, por lo que decidió esperar a que se durmiera para coger su celular y pedirle a un familiar que se lo llevara de su casa.

“Él despertó y se dio cuenta del mensaje que le mandé a un primo. Ahí mismo me estrelló el celular en mi cara. Empezó a disculparse y siguió insistiendo en que nos casáramos. Finalmente, me metí corriendo al baño y empecé a gritar auxilio. Él se asustó y se fue del apartamento”.

En el mismo denuncio la mujer le relató a la Fiscalía que al día siguiente el líder político regresó al apartamento de su expareja a seguirle insistiendo que se casarán y a disculparse por lo sucedido.

Dos días después, la víctima acudió a un centro hospitalario en Manizales, donde los médicos certificaron las lesiones en el codo, brazos, abdomen y rostro que sufrió, al parecer, en las acaloradas discusiones con el concejal.

Ahora, la mujer que habría sido víctima de estas brutales agresiones y su familia piden a la Fiscalía y demás autoridades competentes que actúen y judicialicen al concejal de Salamina que habría protagonizado estos hechos de agresión a una mujer y así comparezca ante un juez por delitos relacionados con esas conductas contrarias a la ley.

El concejal no ha dado declaraciones con relación a estos señalamientos, mientras que su partido, Gente en Movimiento, emitió un comunicado en el que manifestó que rechaza todo tipo de violencia basada en género y la violencia en todas sus expresiones.

También indicó esa colectividad que al concejal le abrieron un proceso disciplinario con el fin de realizar una investigación sobre las denuncias de la pareja sentimental del líder político.

