Agresión verbal entre dos concejales de Bucaramanga por poco termina en una pelea a golpes

En medio de la clausura de sesiones extraordinarias del Concejo municipal de Bucaramanga los corporados Carlos Parra, del partido Verde y, Jorge Flórez, del Pacto Histórico, protagonizaron una discusión verbal que por poco termina en golpes si los demás concejales no intervienen en el recinto.

Los hechos iniciaron, según algunas versiones, cuando el concejal Carlos Parra señaló en el micrófono a Flórez de tener alianzas con el alcalde de Bucaramanga y con algunos funcionarios de la administración municipal a lo que Flórez reaccionó pidiendo orden y rechazando esos señalamientos. Posteriormente las agresiones verbales subieron de tono al punto de invitarse a los golpes en pleno recinto.

“El concejal Parra realizó provocaciones contra mi señalándome de tener alianzas por debajo de la mesa con la Alcaldía, luego vino a mi curul y siguió diciéndome cosas, por lo que tuve que reaccionar y decirle que respetara, pero siguió insinuando cosas de mi y tuve que decirle que las cosas no son así”, dijo el concejal Jorge Flórez.

Por su parte el concejal Carlos Parra explicó que hizo varias criticas a la administración municipal que le molestaron al conejal Jorge Flórez y después de eso empezó a hacerle gestos incómodos.

“Yo me acerqué y se me botó, algunos han dicho que pelea entre, la verdad no, yo estaba sentado, sereno, y varias personas tuvieron que detenerlo, entre las afirmaciones había insultos de todo tipo”, dijo el concejal Carlos Parra.

Ante lo que sucedió el concejal Flórez explicó que después de que ocurrió el altercado se fue a la presidencia de la corporación para conversar con varias personas que estaban en el recinto, pero hasta ese lugar llegó nuevamente el concejal Parra para decirle cosas y seguir con el altercado.



Por su parte el concejal Parra explicó que colocará acciones jurídicas ante lo que ocurrió porque, al parecer, se sintió amenazado por su colega, algo que según él no se debe presentar en el Concejo municipal de Bucaramanga.