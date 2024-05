Criminalización del periodismo en Venezuela, ¿estrategia de elecciones presidenciales?

El próximo 28 de julio, se llevarán cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, recientemente se conoció el tarjetón electoral oficial, el cual encabeza el presidente Nicolás Maduro.

Los medios de comunicación han empezado a ser atacados, y señalados, de ser parte de una estructura militar, como es el caso del portal Armando.info, el cual fue acusado por la Fiscalía venezolana de ser parte de una estructura criminal.

Roberto Denis, periodista y director del portal Armando.info, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre el señalamiento que le han realizado al medio de comunicación del cual es director.

“En Venezuela desde hace años no tenemos un sistema judicial independiente. Es evidente que el fiscal general de la República responde a intereses políticos, no se hace nada sin cálculo político. Está hecho todo, desde lo político, en el caso de nosotros, es algo que hemos calificado de disparatado, absurdo, pero no por ello menos grave, porque al final es el fiscal general del país, criminalizando la tarea de nosotros como periodistas, criminalizando el trabajo que hemos hecho durante años", señaló Roberto Denis.

En Venezuelaquedan muy pocos medios de comunicación, y los que quedan deben regirse por la ideología de sus mandatarios. Esto impacta a medios que tienen una línea diferente y dejan ver otro tipo de información que es no va a la par de las directrices políticas.

“El chavismo ve desde hace años, no solo ahora con Nicolás Maduro, a los periodistas como enemigos del Estado. No ve al periodista, como alguien que está haciendo un trabajo que publica unas denuncias. Vamos a ver si son ciertas, vamos a investigarlas. Literalmente nos ven como enemigos del Estado y quizás en este momento político que está viviendo Venezuela con esta elección presidencial a las puertas con una bajísima popularidad de Nicolás Maduro, con las facciones internas del chavismo si quieren contar con nosotros”, indicó Denis.

Ante las diferencias de ideologías Roberto Lenis señaló además que este ataque a los medios se hace para no dejar mostrar la verdad, que además influiría en las próximas elecciones presidenciales, poniendo al Gobierno actual en un estado de alerta ante cualquier situación bochornosa en la que pueda estar envuelto.

