Destituyen e inhabilitan a exdirectivo de la U. Distrital por presunta corrupción

La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 17 años y 6 meses al exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, Wilman Muñoz, por el presunto manejo irregular de recursos públicos por más de $11.380 millones.

"A través de la expedición y cobro en efectivo de cheques, pagos mediante débito automático y compras con cargo a tarjetas de crédito de la Universidad Distrital, Muñoz Prieto adquirió bienes y servicios en favor suyo y de su familia, entre el 2015 y el 2019", dijo el organismo de control.

Los investigadores revelaron que Muñoz, con dineros de la cuenta corriente de la institución, adquirió bienes y servicios que no correspondían con los requerimientos de esta y no tenían nada que ver con sus funciones. Por ejemplo, compró un vehículo de alta gama y equipos electrónicos en beneficio de una empresa particular.

Por estos hechos, la Procuraduría aseguró que el exfuncionario cometió faltas gravísimas a título de dolo.

Para la Procuraduría, los $6.000.000 devueltos “por el director del Idexud resultan ser una suma irrisoria”, que apenas alcanza un 0,054% de la suma total apropiada, y lejos de ser un motivo atenuante, “termina revelando el gran daño patrimonial de las conductas cometidas por el disciplinado”, dice el comunicado.

Para el Ministerio Público, Muñoz violó el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002 sobre "realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.

Contra la decisión de segunda instancia que modificó el término de la inhabilidad para ejercer función pública de 20 años a 17 años y 6 meses, no procede recurso.

Por los hechos, Muñoz ya enfrenta un proceso penal por el que fue capturado.

