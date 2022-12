Detienen a dueño de local para niños que habría abusado de ellos en Funza

Se trata de un hombre que, según las investigaciones, era propietario de un establecimiento público en el que se vendían dulces y se alquilaban películas infantiles, allí habría aprovechado para abusar sexualmente de menores de edad.

“Se ganaba la confianza y posteriormente les exhibía material y películas con contenido pornográfico. Posteriormente, los inducía a prácticas sexuales”, dijo Carlos Manuel Silva, director de la Seccional de Fiscalías de Cundinamarca.

El ente acusador investiga al menos 10 casos, entre ellos el de un menor de 12 años, por quien inició la investigación.

El padre del menor relató cómo el pequeño empezó a cambiar su comportamiento, lo que se convirtió en la señal de alerta.

“Llegó el momento en que él no quería salir, estaba encerrado, no le gustaba que le mandaran nada porque se molestaba, ya no hablaba de nada, no le gustaban los planes de familia”, confesó.

Aseguró que el menor no le contó lo que le estaba ocurriendo porque el victimario, aparentemente, lo estaba amenazando.

El presunto abusador fue capturado y enviado a la cárcel Modelo por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Según las cifras de medicina legal, al día, en promedio, 63 menores son víctimas de abuso sexual.

