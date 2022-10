El contrato no se ejecutó: suspendido gobernador del Chocó le responde a la Procuraduría

El gobernador del Chocó, Ariel Palacios, le respondió a la Procuraduría General de la Nacional sobre la suspensión en su contra por aparentes irregularidades en el proceso de contratación por más de $2.000 millones, en ese departamento.

Una vez la Procuraduría General de la Nación anunciara la suspensión del gobernador chocoano por cuenta del contrato 0198 de 2020, donde según el ente de control, la Gobernación del Chocó había llevado a cabo un proceso de contratación por un valor de $2000 millones a través de la Fundación Chocó Saludable, con irregularidades, el mismo Gobernador Ariel Palacio, le confirmó a Blu Radio que dicho contrato fue cancelado el jueves pasado, luego de que la administración departamental analizara la conveniencia de su ejecución.

Palacios insiste en que el contrato no tenía irregularidades y que iba a hacer destinado para actividades de salud pública, como la atención de embarazadas en la región, salud mental, enfermedades crónicas, entre otros.

“Consideramos que dadas las condiciones de la pandemia no era conveniente realizar ese contrato, que tenía otros fines. El contrato no se alcanzó a perfeccionar y no se ejecutó", dijo Palacios en su defensa.

Sin embargo, el Procurador General, Fernando Carrillo, dijo que la decisión de suspender de manera preventiva al Gobernador Palacios se da porque el ente de control evidenció una posible falta disciplinaria.

“Estamos hablando de un contrato de más de $2.000 millones. Es un contrato con una fundación cuyo objeto no da sencillamente para poder cumplir con lo que está contenido en los pliegos. No tiene ninguna relación con la pandemia y por eso se ha decretado la suspensión del Chocó", dijo el Procurador Fernando Carrillo.

Finalmente, el Gobernador del Chocó, Ariel Palacio, aclaró que en ningún momento su administración ha entregado dinero a la Fundación Chocó Saludable y que dicha fundación tampoco ha ejecutado pólizas frente a la ejecución del contrato.

Aseguró que está presto a responder a los órganos de control.