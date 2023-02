“El Estado no renuncia a perseguir organizaciones ilegales”: abogado sobre ley de sometimiento

Existe un fuerte debate en el país entorno a ley de sometimiento con la que el presidente Gustavo Petro busca negociar con grupo criminales en la búsqueda de la “paz total”. Andrés Felipe Caballero, abogado penalista, en diálogo con Sala de Prensa Blu, aseguró que ha sido una oportunidad para que la población civil conozca mejor cómo será el proceso para el sometimiento de estos actores.

“Quiero destacar que se está creando un marco de justicia premial más detallado que aquel se había creado con la paz total, que era muy abstracto y no daba ningún garantía a la sociedad. Aquí se está diciendo cómo con algunas organizaciones mencionada en ese marco, que son aquellas que no tienen un estatus político que se puede hacer un acercamiento de sometimiento”, explicó el experto.

Según Caballero, no entiende cómo hay un pensamiento errado sobre la postura del Gobierno nacional para actuar en contra de estos grupos ilegales, el abogado dijo que “de ninguna manera se puede interpretar como una renuncia del Estado a perseguir estas organizaciones o que ha sido derrotado. Todo lo contrario, se crea un sistema de justicia premial para que estas personas puedan dejar el narcotráfico, el secuestro y los conciertos para delinquir para que puedan reintegrarse a la sociedad cumpliendo unas condenas”.

Por otro lado, según el abogado penalista, que hay fallas en la Ley de Justicia y Paz por el tema de las inclusiones porque hay muchas personas excluidas de este proceso; Caballero considera que bajo este modelo muchas personas estuvieron dejadas atrás por esto de manera injusta, incluso, según él, algunas extraditadas sin poder contar su versión de los hechos.

Publicidad

“Ojalá Colombia pueda entrar en un escenarios de paz que no ha existido en la últimas décadas, pero, por supuesto, que esta (ley de sometimiento) es mejor que la ley de justicia y paz (…) Obvio, el Estado debe ceder en alguno como que puedan conservar un porcentaje de sus bienes y me parece valido. Lo que no considero es el asunto de las prisiones efectivas porque se reducen los beneficios administrativos”, finalizó.

Escuche el análisis de la ley de sometimiento en Sala de Prensa Blu: