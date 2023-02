¿Cuáles son los pros y los contras de la ley de sometimiento para grupos criminales?

A propósito de la ley de sometimiento con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca negociar con grupos criminales en el marco de su política de "paz total", varios actores políticos y quienes se han sometido anteriormente a procesos similares entregaron detalles en Mañanas Blu cuando Colombia está al aire, sobre los pros y contras del proyecto.

Esta ley de 54 artículos busca "crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas (...) e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes", detalló el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

La periodista Marta Ruiz destacó que el hecho de negociar es el camino correcto, teniendo en cuenta que las organizaciones criminales son solo están dedicadas al narcotráfico, sino que se trata de todo un conjunto de acciones delictivas de van de la mano.

“No es tan sencillo como simplemente capturar. Se han extraditado a miles y se siguen reproduciendo. Es un tema que rebasa lo armado”, dijo.

Por su parte, Uber Banquez, abogado y exparamilitar, quien se sometió al proceso de paz, aseguró que el abandono en cada región genera que se pierda el control social, hecho que alimenta a los grupos delincuenciales.

Rocío Arias, directora de la Fundación Semillas y Progreso, coincide con Gerson Arias, investigador del Instituto de Paz de EEUU y de la FLIP, con que la primera salida legítima es un proceso de paz, sin embargo se deberían tener en cuenta varios parámetros a la hora de negociar, esto con el fin de incluir a todos los actores de la guerra y por supuesto a las víctimas y a los habitantes de las regiones más afectados por la violencia en el país.

Arias aseguró que pese a que se deben revisar puntos de la propuesta destacó, “es un esfuerzo muy grande que hace el presidente Gustavo Petro. Quienes no conocen los territorios tal vez no están de acuerdo. Yo estoy convencida que hay que hablar con todos los actores armados ilegales. Hay que hacer unas salvedades, hay que revisar algunos temas (…) pero el que vive en el Parque de la 93 no sabe lo que está pasando en las regiones”.

Banquez, quien luego de haber pertenecido a las filas paramilitares, pero quien logró luego del proceso de paz, volver a la vida civil, hizo un llamado a las oportunidades que necesitan dichas organizaciones delincuenciales para construir país.

Hay que recordar que de las 53 organizaciones armadas que hay en el país, 23 se podrían acoger a esta ley y se espera que al menos con 12 de ellas se dé la negociación.

El Gobierno de Petro busca dialogar y negociar con el máximo número de organizaciones criminales que operan actualmente en el país en búsqueda de la "paz total", pero sin esta ley de sometimiento a la justicia no podrá oficializar los acercamientos con grupos delincuenciales, tal como lo contempla la ley.

