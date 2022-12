El fallo final de los hermanos Uribe Noguera se dará en julio

El juez aplazó la audiencia contra Catalina y Francisco Uribe Noguera para analizar los argumentos de la Fiscalía, la Procuraduría y el abogado defensa para proceder con el fallo por el presunto ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio en la muerte de la niña Yuliana Samboní.

Durante la audiencia, la delegada de la Fiscalía, María Lorenza del Castillo, señaló que los hermanos realizaron actos para entorpecer la acción de la autoridad y la investigación, “no por no haber denunciado a su hermano o no suministrar información, sino por llevar a Rafael para ser internado en una clínica, aprovechando el desconocimiento de la autoridad”.

Para Alicia Palacios, procuradora delegada del caso, no hubo encubrimiento de Rafael Uribe por parte de sus hermanos porque "en ese momento contra él no pesaba una orden de captura, y que ellos por lo dicho, por los mismos policías, no era visible ver el cuerpo de la niña". Pidió, además, que sean absueltos los imputados.

Por otra parte, el abogado defensor Andrés Cadena relató cómo con los testigos se desvirtuaron las pruebas de la Fiscalía. Afirmó que en los registros médicos quedó que "Rafael requería atención médica urgente por riesgo de muerte; los celulares fueron apagados porque no dejaban de llegar amenazas hasta a los hijos de ellos”, y terminó diciendo que “jamás iba a tener una información de los celulares diferente a la que pidió”.

Al finalizar su intervención el abogado le expresó al juez: “ruego me excuse, la cita tan engreída que voy a hacer, pero en la guerra, el estratega victorioso solamente busca batallas después que ha logrado la victoria, mientras que aquel que está destinado a la derrota, como acá fue la Fiscalía, lucha y luego intenta conquistar la victoria. Eso es lo mismo que ha dicho la señora procuradora, por tal motivo pido que el fallo sea absolutorio”.

