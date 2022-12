El marido la abandonó y le dejó deudas por $14 millones con cobradiarios

Deudas por 14 millones de pesos, con 45 cobradiarios, le dejó a Nancy Esther Ariza Escorcia su marido César Orlando Almeida Paredes cuando la abandonó hace un mes, ya que ella desconoce su paradero y llegan a cobrarle a su casa.

A sus 61 años, la mujer asegura que no tiene manera de pagar esa deuda ni de entregar la cuota diaria que le exigen los cobradores, que es de 300.000 pesos, porque su venta de jugos, de la cual obtiene el sustento, solo le deja 20.000 pesos al día.

"Yo vendo es un poquito de jugo que me dan unos 20.000 pesos y todo eso se lo llevan, pero esto no es suficiente para pagar toda la deuda", afirmó compungida Nancy Escorcia.

Nancy Esther, quien reside en el barrio Los Cedros, no duerme y perdió la calma desde que su marido se fue de la casa. A partir de ese momento comenzaron a llegar a su casa unos 20 cobradiarios al día, y algunos de ellos la han amenazado.

También se han llevado los pocos electrodomésticos que tenía en su vivienda, como el televisor, la lavadora y la nevera.

La pareja vivía en la misma residencia hace tres años, y, según el testimonio de la afectada, César Orlando pedía plata prestada para surtir la frutera en la que venden jugos y fritos.

Lo que más le angustia es la posibilidad de perder su casa porque los cobradiarios se quedaron con la escritura como garantía de que la deuda será cancelada.

"Uno de ellos vino con el jefe y me dijo que me iba a hacer valer la letra en blanco y la escritura de la casa porque no iban a perder su plata", agregó Nancy