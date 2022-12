Empresario Carlos Mattos sería imputado como persona ausente en octubre

La Fiscalía tiene todo listo para imputar cargos al empresario Carlos Mattos, como persona ausente,El último argumento que presentará el fiscal es que con el comunicado de sus abogados muestra que está renuente a comparecer a la justicia colombiana y que se le agotaron las tres oportunidades que tuvo para hacerlo.Mattos no se presentó a dos citaciones previas argumentando que no tenía defensor de confianza y, en segundo lugar,

que estaba hospitalizado por ansiedad.

En esta tercera oportunidad sus abogados adelantaron que Mattos no solo no se presentará al consulado en Madrid para cumplir la diligencia, sino que pedirá protección al“El señor Mattos estaba presto a regresar a Colombia hasta que fue posible advertir que, en nuestro concepto,Esta defensa teme que Mattos no vaya a ser tratado de manera justa, motivo por el cual se ha invocado la protección que España dispone para sus nacionales, pues es ciudadano español”, dice el documento.La Fiscalía lo acusará de haber sobornado dos despachos judiciales para que lo beneficiaran dándole la representación exclusiva de la marca Hyundai en Colombia en el pleito con Hyundai Corea.