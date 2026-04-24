En medio de un intento de feminicidio, policía mató a su hijo de 4 años en Tuquerres, Nariño

Como Luis Manuel Yampuezan fue identificado el patrullero de la Polícia Nacional capturado minutos después de que disparara en repetidas ocasiones en contra de su pareja sentimental y de su hijo de 4 años en hechos ocurridos en el municipio de Tuquerres, en el sur de Nariño.

Según conoció Blu Radio, el uniformado labora en la ciudad de Cali y llegó pasada la media noche de este jueves 23 de abril hasta su residencia en un barrio de Tuquerres. Tras sostener una fuerte discusión con su pareja sentimental desenfundó su arma de dotación, la cual disparó en repetidas ocasiones.

Blu radio conoció en exclusiva el informe interno que fue reportado a la dirección de la Polícia Nacional, en donde se relata en detalle lo sucedido con el patrullero Yampuezan.



Sobre el informe

"El señor patrullero de Polícia, Luis Manuel Yampueza, adscrito a la Mecal- estación Los Mangos, en estado laborando fuera de la jurisdicción, siendo las 03:00 horas aproximadamente le causa heridas de gravedad con arma de fuego a su hijo menor de 4 años, quién fallece posteriormente en el hospital y heridas a su esposa", dice el documento.

De acuerdo a las primeras hipótesis, al parecer, podría tratarse de un caso de intolerancia y problemas de pareja.



El informe entregado desde la estación de Polícia de Tuquerres también señala que el funcionario manifestó que entregó primer turno aproximadamente a las 09:00 horas del día 23/04/2026 y no hizo entrega arma dotación.

Al parecer, el arma se encuentra en la vivienda y es de dotación policial.

El responsable de los hechos se encuentra capturado y en proceso de judicialización.