Envían a prisión a coronel que habría ordenado asesinato de Dimar Torres

El juez 17 de garantías de Bogotá envió a un centro de reclusión militar al coronel Jorge Armado Pérez Amézquita, comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 y a los soldados Jhorman Alexander Buriticá, Cristian Cacilimas Pulido y William Alarcón Castrillón, quienes, según la Fiscalía, habrían participado en el homicidio del excombatiente de las Farc Dimar Torres perpetrado en abril del año pasado.

“La medida de aseguramiento no privativa de la libertad o domiciliaria no es suficiente. Estamos hablando de que son personas que tienen fácil acceso a las personas que van a ser testigos en contra de ustedes. Estas personas han señalado que tienen miedo de de las repercusiones, al punto, de que a dos de ustedes los han señalado por las amenazas que les han perpetrado de forma implícita y explícita. La explícita al soldado Buriticá e implícita al Coronel Pérez”, dijo el juez.

Dijo el juez que ni en su residencia era viable una prisión preventiva porque “representan un peligro de sugestionar testigos y manipular testigos no por ser militares si no por la forma que han podido llegar a ellos y las amenazas que han descrito”.

El juez señaló que es muy importante que entiendan que la Fiscalía no los está acusando de haber asesinado al exguerrillero Torres, teniendo en cuenta que el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo ya fue condenado a 20 años de prisión por ser el autor material del crimen. Sin embargo, la justicia no excluye las responsabilidades de los partícipes.

Según la Fiscalía, el coronel Pérez Amézquita fue el determinador o el que había dado la recomendación de asesinar a Torres y los soldados habrían prestado una colaboración después del crimen, se les acusa de ser cómplices ya que habrian ayudado al ocultamiento. Según el juez, la Fiscalía presentó pruebas suficientes que demostrarían la inferencia razonable de la comisión de un delito y además, demostró que en libertad representarían un peligro para las víctimas.

