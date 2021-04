¿Es hora de aplicar mano dura a quienes mientan en la JEP?

El caso del magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado en noviembre de 1995, que desmovilizados de las Farc atribuyeron a la extinta organización subversiva, genera controversia debido a la aparente falta de solidez de las pruebas y testimonios en el proceso que se lleva a cabo en la Justicia Especial de Paz. El presidente de la jurisdicción, el magistrado Eduardo Cifuentes , habló en Mañanas BLU acerca de las dudas en las declaraciones del senador Julián Gallo , quien en su paso por la organización subversiva se conoció con el alias de ‘Carlos Antonio Lozada’ .

"Una condición de fondo, esencial, para cualquier compareciente que ingresa a la JEP es ofrecer verdad exhaustiva", dijo Cifuentes.

“Lo que se dice por parte de un compareciente se contrasta con pruebas y miles de expedientes que tiene que examinar la jurisdicción”, agregó.

De acuerdo con el presidente de la JEP, quienes incurran en faltas a la verdad, podrían verse expuestos a un incidente de incumplimiento que podrían perder los beneficios y se expulsados de la jurisdicción.

"En la fase no adversarial, cuando no está ante un procedimiento penal propiamente dicho con todas las garantías y rigores propios de un proceso penal, la conducta que se espera es la de colaborar con la justicia y en este sentido ofrecer verdad plena", declaró el presidente de la JEP.

"En este sentido resulta torpe para un compareciente que busque una solución, en una fase no adversarial, no decir la verdad. Lo lógico es decir la verdad. Si no, puede ser objeto de sanciones", añadió el magistrado.

Escuche al presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, en entrevista con Mañanas BLU: