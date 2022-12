Es una persona muy impulsiva: exesposa de Luis Yanes

La exesposa del futbolista Luis Yanes, Ana María Rodríguez, aseguró que el ex Independiente Santa Fe y Atlético Junior le propinó un cabezazo y varias amenazas luego de cruzarse en un espacio deportivo donde el hijo mayor de la pareja disputaba un partido.

“Mi hijo mayor está en una escuela de fútbol y ahí se organizan los partidos, todos los fines de semana estamos allá, ‘lucho’ llegó allá, de lo único que yo estaba pendiente es que no se fuera a retirar con mi hijo menor, cuando él se va a ir me acerco y le digo que le voy a pedir un favor (…) En ese momento me dice “sabe qué, usted es una …” y va el primer cabezazo”, dijo la mujer.

“La verdad es que esta vez me amenazó cuando se subió al carro, dijo que esto no se quedaba así, que me iba a llevar por adelante”, agregó al expatinadora.

Ana María aseguró que si bien en ocasiones anteriores ya había sido víctima de las presuntas agresiones del futbolista, esta vez no quiso hacer públicas las agresiones, pero fueron los mismos amigos de Yanez los que editaron video y solo publicaron mi reacción, algo que según ella, jugo en contra de su exesposo porque permitió salir a la luz pública lo acontecido.

“El caso no lo quise ventilar porque nunca lo hice; resulta que los video que circulan en redes sociales los cortaron y publicaron los amigos de ‘lucho’ y solo publicaron la parte de mi reacción”, dijo Ana María quien aseguró que debido a esas publicaciones recibió amenazas para dejar de denunciar lo sucedido, hecho que según ella, fue presenciado por una oficial de la policía que estaba en su casa a la hora de lo sucedido.

“Él es una persona que cuando no se le lleva la razón es impulsivo (…) Lucho cuando quedé embarazada comenzó a cambiar, cuando éramos novios nunca mostró ser una persona agresiva, al pasar los años fue cambiando, era una persona que tomaba mucho y la mayoría de las veces que me golpeó fue en estado de alicoramiento”, agregó.