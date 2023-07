Excomandante de las Farc pidió que lo extraditen y reiteró su contribución a la verdad

Chillambo, en entrevista con Blu Radio reconoció que las Farc sí cometieron delitos pero que no se debe generalizar la conducta de todos los que fueron comandantes y mandos medios, y exigió las pruebas de los hechos que según la JEP él pudo haber cometido durante el tiempo que estuvo en las FARC-EP y que según la imputación de la Jurisdicción Especial para la Paz fueron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Alias el “Doctor”, como se conocía en las filas de las Farc, aseguró que desde que está detenido en la cárcel La Picota los dirigentes del hoy partido Comunes lo abandonaron a su suerte hasta el punto de negarlo en muchas audiencias y que se defenderá ante la justicia de los Estados Unidos que lo solicita por el delito de narcotráfico.

“Ellos jamás mostraron voluntad de ayudarnos jurídicamente, por el contrario dicen que no existimos”, dijo Chillambo, quien indicó que prefiere ser extraditado a los Estados Unidos en donde está seguro va a aclarar su situación judicial porque hay más garantías para los detenidos así sean extranjeros.

Castro Chillambo, reconoció por la bomba que las Farc hizo estallar en la estación de policía de Tumaco ocurrida en febrero de 2012 que le costó la vida a nueve personas y heridas a 74 más lo marcó para siempre porque casi pierde una hijastra en el hecho terrorista.

El excomandante guerrillero aseguró textualmente: “La bomba de la policía en Tumaco, porque yo no estuve de acuerdo, yo estaba en contra, yo tuve discusiones con comandantes de la estructura, y llegaron al punto de decirme de qué lado estaba, porque yo sabía que no iba a quedar bien porque yo sí lo conocía y ellos no lo conocían”.

“Mario Lata fue el que se prestó para eso, a mí me trataron de cobarde, de flojo. Pero mire las consecuencias de algo que fue muy triste. Yo estuve a punto de perder una hijastra en ese atentado porque yo no supe cuando lo hicieron. Yo supe que iba a suceder, pero no sabía cuándo iba a hacer”.

Esta es la transcripción textual de la entrevista a José Castro Chillambo, alias el “Doctor”, excomandante de las Farc en Nariño, hoy detenido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota.

Blu Radio: Señor Castro, ¿cuándo ya se conoció la declaratoria por parte de la JEP de los resultados del Caso 02 de la zona de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco? ¿Ustedes en qué contribuyeron con esa verdad?

Chillambo: Dentro del conflicto, como usted ha venido mirando, lo que nosotros hemos hecho es el trabajo de reparación a las víctimas afectadas por ese conflicto durante el tiempo que yo pertenecí a las FARC, en medio de Tumaco, donde hoy en día uno se arrepiente, uno afectó personas, y desde mi punto de vista, uno lo está dando todo por restauración a las víctimas, y que jamás en su vida vuelvan a pasar por esas cosas que le toco pasar a uno.

Blu Radio: Señor Castro, ahora ese arrepentimiento ¿a qué lo lleva? La bomba a la policía en Tumaco, las bombas selectivas, ¿qué más confesó usted?

Chillambo: Todo lo que sucedió durante el conflicto que yo hice parte de las FARC, hablando desde el 2010 hasta el 2014. Lo que sucedió en Tumaco y partes aledañas, yo estoy muy arrepentido porque yo hice parte, así yo no gestionara, yo no mandara, pero con el simple hecho de uno pertenecer ya es culpable. Eso venimos con las víctimas, con el tema de reparación, y no es solo con palabras, es con hechos y con verdadero arrepentimiento para que no vuelvan a pasar esas cosas que pasaron. Así muchas personas no crean. Yo siempre digo: “El tiempo de Dios es perfecto”. Mire que Dios nos ha dado una nueva oportunidad en el 2014, y toca aprovecharla, mire que vino el proceso de paz y eso fue extraordinario, yo le pedí a Dios una salida y él me la dio y fue caer a la cárcel. Vuelvo y le reitero, estoy muy arrepentido de todo y quiero construir, dar ejemplo en el territorio donde hay mucha gente que ven el conflicto como un triunfo y eso no lleva nada bueno. El conflicto todo lo que trae es malo. Estoy haciendo unos trabajos con excombatientes sobre la cooperativa que conforme y doy instrucciones a todas las personas y repetirles a los jóvenes, a los muchachos y a los niños, dándoles a conocer que la guerra no es el camino, que yo pasé por ahí y ese no es el camino”.

Blu Radio: Señor Castro, de todos los hechos que cometieron las Farc en la zona rural de Tumaco en el Pacífico, donde ustedes tenían una presencia político-militar, ¿cuál es el que más lo atormenta?

Chillambo: Yo me arrepiento de todos, aunque no los haya cometido personalmente, pero el simple hecho de haber sido parte de ello y saber que iban a suceder cosas, me arrepiento. Son cosas que me sorprenden. He estado diciendo esto en todas las audiencias de la JEP, en las versiones voluntarias. Estoy muy arrepentido de todo y lo que quiero es buscar la restauración de alguna manera para las víctimas. Quiero contribuir en el territorio donde pertenezco, en las veredas aledañas, y realizar muchas acciones de reconciliación. Tengo la idea de sembrar muchos árboles para contrarrestar la tala indiscriminada.

Blu Radio: Señor Castro, ¿hay algún hecho en particular de los que cometieron que lo haya marcado y no lo deje tranquilo?

Chillambo: La bomba contra la policía en Tumaco, porque yo no estaba de acuerdo. Estaba en contra y tuve discusiones con los comandantes de la estructura. Llegaron al punto de preguntarme de qué lado estaba, porque yo sabía que eso no iba a terminar bien. Con Mario Lata se prestó para eso, me tildaron de cobarde, de flojo. Pero mire las consecuencias de algo tan triste. Estuve a punto de perder a una hijastra en ese atentado porque no supe cuándo lo iban a llevar a cabo. Sabía que iba a suceder, pero no sabía cuándo.

Blu Radio: Señor Castro, ¿por qué ese hecho lo marcó tanto?

Chillambo: Me marcó porque fue algo impactante, aberrante. No era algo normal, no estaba preparado para eso, no estaba para vivir esas cosas. La guerra no era para mí.

Blu Radio: Hablemos ahora de su caso jurídicamente. Usted ha estado esperando su extradición a Estados Unidos durante cinco años. ¿Cuál es su opinión sobre la JEP como su primer juez?

Chillambo: En primer lugar, estoy cumpliendo con lo que la JEP me ha pedido sobre mi experiencia en el conflicto. Estoy hablando la verdad sobre lo que me preguntan. Sobre la extradición, no puedo decir nada. He dicho que lo mejor es ir a Estados Unidos, pagar y quedar libre en ese sentido. Aquí no me solucionarán nada, tengo que ir a Estados Unidos para aclarar las cosas.

Blu Radio: ¿Quiere decir que acepta los cargos de narcotráfico que le ha imputado Estados Unidos y que lo mantienen bajo arresto?

Chillambo: En realidad, los hechos no son como los describen, pero uno no puede hacer mucho al respecto. Aquí, mi palabra no vale de nada porque la JEP tiene la autoridad. Ellos creen en otras cosas y eso es respetable. Yo he decidido hablar con las autoridades estadounidenses.

Blu Radio: ¿Qué opinión le merece que los altos comandantes de las FARC estén libres y ustedes, los mandos medios, estén a punto de ser extraditados?

Chillambo: La verdad es que el tiempo de Dios es perfecto y a cada uno le llega su momento, de una forma u otra. A cada uno le llega su momento.

Blu Radio: Sin embargo, ustedes están asumiendo la responsabilidad y llevan toda la carga de lo que las FARC cometieron aquí en Nariño.

Chillambo: Así es la vida, no puedo decir más nada sobre eso. A ellos no les puedo decir nada más. A mí, por lo menos, me toca asumir la responsabilidad. Mi objetivo es salir de aquí sin problemas. Ya no quiero esconderme, no quiero vivir de esa manera. No necesito esa vida. Soy una persona trabajadora, que necesita cumplir en Estados Unidos y reconstruir mi vida de la mejor manera posible, sin hacerle daño a nadie. Quiero trabajar en mi finca, eso es lo que quiero. Ya sea que me toque responder y pagar lo que debo.

Blu Radio: Señor Chillambo, ahora que siente arrepentimiento, si tuviera a una víctima frente a usted, ¿qué le diría?

Chillambo: Le pediría perdón una y mil veces, sin importar quién sea la víctima. Me arrepiento de corazón, aunque no haya sido quien dio las órdenes. Pero fui parte de la organización donde se cometieron actos aberrantes e injustos. Solo puedo buscar mecanismos, desde mi punto de vista, para intentar satisfacer a las víctimas con mi arrepentimiento.

Blu Radio: Señor Chillambo, cuando lo capturaron, lo acusaron de narcotráfico, ya que así figura en el expediente de Estados Unidos. ¿Usted habló ante la JEP sobre las rutas de narcotráfico, la cantidad que se traficaba y cuánto se cobraba por kilo de cocaína?

Chillambo: No, nunca estuve involucrado en rutas de narcotráfico. Antes de ser arrestado en 2014, sí cobramos impuestos, pero no tenía nada que ver con las rutas ni nada similar.

Blu Radio: Pero Estados Unidos lo está solicitando por narcotráfico, solo por eso. No por rebelión ni nada parecido, solo por narcotráfico.

Chillambo: Sí, es correcto. Usted sabe que cuando uno llega a este lugar es donde se ven las cosas claras. Para Estados Unidos, el simple hecho de saber de un negocio y no denunciarlo implica ser culpable. Incluso el solo hecho de estar presente en una reunión y escuchar puede hacer que te consideren culpable.

Blu Radio: En Nariño, ¿las Farc traficaron con drogas?

Chillambo: Es obvio que en algún momento el narcotráfico ha estado presente en la región de una forma u otra. No es una mentira, aunque los líderes quieran ocultarlo. Directa o indirectamente, se beneficiaron de ello.

Blu Radio: Una cosa es beneficiarse y otra es traficar. ¿Las Farc traficaron con drogas en Nariño?

Chillambo: Que yo tenga certeza que en el tiempo que yo estuve y que hubo rutas de las FARC no, eso no lo puedo decir porque no lo hubo. Lo que yo conocí hasta el 2014 que yo estuve, las Farc no tenían rutas de narcotráfico

Blu Radio: ¿El hoy Partido Comunes que ha hecho por ustedes?

Chillambo: Como supuestamente nosotros somos narcotraficantes para ellos somos aislados, ellos no han hecho nada por nosotros y ellos nunca se beneficiaron de narcotráfico.

Blu Radio: Si los hechos ocurrieron antes del 2014. Y como dice el acuerdo de paz no deberían estar ustedes en la cárcel. ¿Después del 2014 usted se benefició más del narcotráfico o que paso?

Chillambo: Son comentarios, vuelvo y reitero. Si yo voy a los Estados Unidos a una reunión donde se hable de narcotráfico, se hable de algún negocio así no haya mandado ni un gramo ya me incluyen como narcotraficante.

Blu Radio: Señor Chillambo, como entender esa dicotomía de que las Farc a se benefició del narcotráfico y no fueron traficantes.

Chillambo: Por la vaina de los impuestos.

Blu Radio: Tiene usted garantías judiciales en Colombia.

Chillambo: En este momento hay más garantías en Estados Unidos que en Colombia.

Blu Radio: ¿Qué plazo le han dado a usted para su extradición?

Chillambo: Yo estoy aligerando todo porque necesito estar allá. Yo quiero irme ya a Estados Unidos.

Blu Radio: Pero al irse usted a los Estados Unidos se lleva la verdad de lo que ocurrió con el conflicto armado.

Chillambo: No, quiero dejar todo organizado, y desde allá puedo aportar porque jamás me voy a negar, y siempre voy a estar siempre para aportar con toda la verdad.

Blu Radio: ¿Qué beneficios ha recibido usted con la JEP, teniendo en cuenta con su colaboración en el caso 02?

Chillambo: Toca esperar porque el resultado todavía no ha salido. Tenemos el riesgo de condicionalidad.

Blu Radio: La JEP entrego los resultados de la investigación del caso No. 002 que tuvo incidencia en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas. ¿Qué espera usted de la JEP?

Chillambo: Ahí es donde esperamos que la JEP sea muy exhaustiva en ese tema y sepa quien este diciendo la verdad y quien no. Esperamos resultados a favor. Y como le digo, el tema de la extradición no depende de la JEP. Nosotros ya hemos cuadrado ese tema, por mi parte desde hace un año resolví irme a los Estados Unidos mejor, pagar mi pena y seguir compareciendo con la JEP

Blu Radio: Señor Chillambo, ¿quién los traicionó al interior de las FARC para que hoy estén ustedes detenidos?

Chillambo: Nosotros no podemos culpar a nadie, los tiempos de Dios son perfectos. Tal vez las personas que no me conocen tengan una imagen diferente de mí. Soy una persona creyente, no hay un día en el que no le pida a Dios que me haga un mejor ser humano, porque esa es la base fundamental para actuar mejor. Si uno está amparado por Dios, incluso en las situaciones más difíciles, Él siempre nos dará la fuerza para enfrentar todas las dificultades.

Blu Radio: ¿Por qué cree que el Partido Comunes no los ha ayudado? Ustedes se habían convertido en una piedra en el zapato para el Estado Mayor y el Secretariado de las Farc. ¿Ustedes estorbaban y por eso quieren que se vayan?

Chillambo: No sé cuál sea su idea, para ellos nosotros no existimos. Lo mejor es no hablar con esa gente, porque eso es lo que ellos han dicho, que nosotros no existimos, y para mí, ellos tampoco existen. Eso es lo que han dicho.

Blu Radio: Señor Chillambo, ¿cuál es el mensaje que quiere transmitir al pueblo colombiano?

Chillambo: El mensaje que quiero transmitir al pueblo colombiano es que creamos en la paz. Aunque la situación sea difícil, no es imposible. Quiero enviar un mensaje claro al presidente Petro para que no se desanime y continúe luchando por la paz, ya que él conoce muy bien el conflicto aquí en Colombia. Los invito a que crean en él. Tal vez los opositores digan en este momento: "Él dice eso porque es de izquierda y no quiere irse a Estados Unidos". No, quiero ir allá porque sé muy bien lo que está sucediendo. Lo más bonito es que allá todo se aclara. Es muy bueno. Aquí no se hace nada. Tengan un poco de paciencia con la paz. Muchas familias necesitamos eso. Yo, que vengo de la paz, sé de lo que hablo y quiero la paz. Soy una figura muy importante en Tumaco para cualquier proceso de paz. Lamentablemente, las cosas se han dado así por la oligarquía colombiana, como lo dijo el exministro Pinzón, que yo era el terror de Tumaco. Si los peores fueran como yo, no habría maldad, porque me duele dar órdenes para matar a alguien o matar a una persona. Jamás en mi vida he matado a alguien, lo digo de corazón. Me duele mucho cuando ocurren este tipo de cosas. Soy una persona que entiende que la muerte, sin importar de qué lado sea, duele. Cualquier pérdida, por mínima que sea, duele. Eso no es motivo de felicidad. ¿Por qué debería celebrar la muerte de un soldado o un guerrillero? Para mí, eso no es algo bueno. Mi mensaje es que apostemos por la paz.

Blu Radio: Señor Chillambo, ¿cuántos nariñenses que pertenecieron a las FARC están en proceso de extradición donde usted se encuentra en el Pabellón de Extradición de la cárcel La Picota?

Chillambo: También está Don Tito.

Blu Radio: ¿Él fue guerrillero o narcotraficante?

Chillambo: Él fue miliciano.

