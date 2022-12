Exministras Parody y Álvarez rendirán este lunes interrogatorio por caso Odebrecht

Las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody rendirán este lunes interrogatrio por cuenta de su participación en los hechos relacionados con el otrosí por medio del cual se adjudicó la vía Ocaña-Gamarra que se conecta con la Ruta del Sol.



Cabe recordar que, según las investigaciones, la exministra Álvarez sí estuvo encargada del primer convenio que se gestionó para construir la vía Ocaña-Gamarra.



Así lo reveló con el interrogatorio al director de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien explicó que, antes de que se definiera la adición al contrato de la Ruta del Sol se firmó un convenio con el Fondo de Adaptación del cuál era directora para la época la exministra Álvarez.



Andrade les dijo a los investigadores que la vía era prioridad para “incentivar el transporte multimodal en la zona portuaria de Gamarra (Cesar)”.



La Fiscalía también pidió información sobre la firma y cancelación del convenio, además del papel de los ministros, pues cuando se firmó el contrato estaba Germán Cardona y tras la cancelación para realizar la adición, estaba Cecilia Álvarez.



"Sin embargo, cuando decidimos ir por el camino de la adición, retiramos del alcance del convenio este tramo, ya que no sería necesario hacer una estructuración para una licitación pública”, declaró Andrade en su interrogatorio del pasado 21 de febrero.



Agregó que fue una decisión que pasó por la aprobación de la interventoría del proyecto, el Comité Contractual de la ANI, tres ministros de Transporte, el Conpes y el Confis.



“No conozco otra adición en la ANI que haya pasado por más procesos de discusión (…) Nunca hubo favorecimiento a Ruta del Sol o sus accionistas, en particular la cuestionada firma Odebrecht”, aseguró Andrade.



Según la Fiscalía, Álvarez, como ministra, firmó dos documentos relacionados con la carretera. La primera es la Resolución 2127 del 22 de julio del 2014, mediante la cual el Gobierno le autoriza a la concesionaria de Odebrecht dos peajes adicionales.



El segundo documento es el Conpes No. 3817 del 2 de octubre del 2014, a través del cual el Gobierno garantiza los recursos para financiar la vía que llegaba hasta el puerto de Gamarra, donde estaban en ese momento los intereses del hermano de Gina, quien, como ministra de Educación, también lo firma junto al gabinete en pleno, incluido el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez que entonces era el superministro de la Presidencia.



