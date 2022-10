Exministro Arias dice que no escapará, tras petición de captura en EE.UU.

El exministro Andrés Felipe Arias, solicitado en extradición por el Gobierno, aseguró que "no escapará" ante una nueva solicitud de detención emitida esta semana por la Fiscalía de Estados Unidos.



Los abogados de Arias, condenado en Colombia a más de 17 años de prisión por el "caso Agro Ingreso Seguro", un programa de ayuda a campesinos pobres que fue usado por terratenientes, presentaron una moción en la que señalan que su cliente ha cumplido "sin problemas" con las condiciones de la libertad bajo fianza, situación en la que se encuentra desde el pasado 17 de noviembre.



"No hay evidencia real que respalde que Arias representa un riesgo de fuga" señalaron sus abogados, David Oscar Markus, Ricardo J. Bascuas y Marc David.



La Fiscalía solicitó este lunes al juez federal John O'Sullivan la detención de Arias debido al "alto riesgo" de que escape o, en su defecto, que endurezca las condiciones de su libertad bajo fianza, según documentos a los que EFE tuvo acceso.



Además, solicitó que un estadounidense con "propiedades reales" sirva de soporte al millón de dólares de "fianza de seguridad" impuesta a Arias en noviembre pasado, pues esta está firmada por Arias y su esposa, quienes no son ciudadanos estadounidenses "ni poseen propiedades inmobiliarias" en el país.



La semana pasada la Fiscalía instó a la Justicia a proseguir el juicio de extradición contra el exministro, quien había pedido interrumpir el proceso con el argumento de fondo de que no existe un tratado de extradición en vigor entre ambos países.



Arias también pidió un "mandato de prohibición" para frenar lo actuado por el juez O'Sullivan hasta ahora.



"Se trata de un recurso drástico que debe utilizarse en raras circunstancias", señaló la Fiscalía como respuesta.



Son requerimientos "emitidos si el peticionario muestra 'circunstancias excepcionales que equivalen a una usurpación judicial del poder'", precisó la Fiscalía estadounidense, que representa al Gobierno de Colombia.



El juez O'Sullivan, que rechazó la posibilidad de acabar con el proceso, ya había desestimado el pasado 6 de febrero una "moción de emergencia" de Arias, que fue detenido el 24 de agosto pasado en el sur de Florida y liberado bajo fianza el 17 de noviembre.



En esa ocasión, O'Sullivan señaló que la evidencia presentada por la Fiscalía dejaba claro que ambos Gobiernos están de acuerdo en la vigencia del tratado de extradición.



"El tratado de extradición permanece en pleno vigor y efecto", aseguró.



Los abogados del exministro habían pedido en octubre pasado que lo pusieran en libertad con el argumento de que "no hay un tratado de extradición vigente" entre ambos países.



El exministro fue condenado por delitos relacionados con el desvío de subsidios para campesinos pobres que terminaron en manos de grandes terratenientes cuando él era el titular de Agricultura.