Exterminio UP: JEP pide a comandante del Ejército ubicar archivos de Batallón Contraguerrillas

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP en el caso 06, investiga los crímenes cometidos contra militantes y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica, UP.

El magistrado Gustavo Salazar ordenó la inspección a diferentes documentos en entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, las Brigadas VI, XVII y en la Primera División del Ejército Nacional y en el mismo sentido se ordenó la inspección a documentos del Batallón Contraguerrilla número 35.

"La Sala incluyó los hechos ocurridos en contra de militantes upecistas en el municipio de Apartadó, Antioquia, en el año de 1996 como uno de los subcasos priorizados en el marco del Caso 06, que ilustra la participación de unidades operativas de las Fuerzas Militares en connivencia con grupos paramilitares en hechos de violencia dirigidos en contra de militantes de la Unión Patriótica", señaló la jurisdicción

Teniendo en cuenta este caso agregó que: "Los comparecientes asociados a los hechos que se investigarán en el municipio de Apartadó en la región de Urabá en 1996 pertenecieron a dos unidades tácticas de la Brigada XVII del Ejército Nacional de Colombia: el Batallón de Infantería No. 47 Francisco de Paula Vélez, con jurisdicción sobre el municipio de Apartadó, entre otros municipios que ya están bajo investigación del Caso 04; y el Batallón de Contraguerrilla No. 35".

Publicidad

Los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2022 se realizó una inspección en las instalaciones de la Brigada XVII sin embargo no se encontró el archivo del Batallón de Contraguerillas 35, entre otras, porque fue una unidad móvil. El Batallón de Contraguerrillas 35 “Jaime Gerardo Díaz López” fue creado como una unidad de la Primea División y por eso se procedió a practicar inspección en la mencionada División, pero tampoco fueron hallados los archivos.

"Debido a que no se ha logrado ubicar el archivo del Batallón de contraguerrilla No. 35 , y por lo tanto, no se ha podido cumplir con la inspección, la SRVR solicitará al Ejército Nacional, por intermedio de su comandante, el mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, o quien haga sus veces,; al CCOET, por intermedio de su comandante, el mayor general Eliot Gerardo Benavides, o quien haga sus veces; y a Ayudantía General del Ejército Nacional, por intermedio de su director, el coronel Diego Fernando Patio Orozco, o quien haga sus veces, señalar a esta Jurisdicción, dentro de los 10 días siguientes a la comunicación del presente Auto, el lugar donde se encuentren los archivos del Batallón de Contraguerillas No. 35, con el fin de poder practicar la inspección ordenada", señaló la JEP.

Este tipo de inspecciones se hacen con el fin de recaudar documentos o información que puedan ayudar a esclarecer algunas de los hechos investigados en el caso.

Publicidad

Conéctese ala señal en vivo de Blu Radio: