Extranjero habría enviado fotos y videos antes de ser capturado por caso de Natalia Villalba

El caso por la muerte de Natalia Villalba, la mujer encontrada sin vida al interior de una maleta en un apartamento al norte de Bogotá, enfrenta un nuevo capítulo luego de que se confirmara la captura de un ciudadano británico que, según las autoridades, sería el responsable del feminicidio. Antes de ser detenido en Ecuador, Matthew Ashley Foster compartió imágenes y videos para defenderse ante las acusaciones que ahora hacen parte de la investigación.

El extranjero fue capturado el pasado viernes 26 de junio en el aeropuerto internacional de Quito, luego de que la Fiscalía General de la Nación emitiera una orden de captura y activara una notificación de alerta roja de Interpol.

De acuerdo con las autoridades, Foster sería el principal sospechoso del crimen ocurrido en un apartamento del barrio Chicó, donde fue encontrada la mujer de 36 años.

Videos y fotos son claves en la investigación del caso de Natalia Villalba

Los investigadores del caso estudian varios elementos durante las primeras etapas del proceso. Entre las pruebas se encuentran:



Grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde estaba ubicado el apartamento.

Fotografías publicadas por Natalia Villalba en plataformas digitales.

Registros de ingreso y salida de personas del inmueble.

Material encontrado dentro del apartamento.

De acuerdo con las autoridades, las cámaras de seguridad han permitido reconstruir parte de los movimientos dentro del edificio. En las imágenes aparecen varias personas que ingresaron al lugar entre el 3 y el 17 de junio, entre ellas, justamente Foster.

La investigación también ha tomado relevancia por las imágenes que la víctima tenía en sus redes sociales, pues según la fuente judicial citada por medios nacionales, ese contenido habría sido utilizado como una forma de contacto con personas extranjeras.

Además, los investigadores encontraron que el ciudadano británico cuenta con antecedentes en los que enfrentó procesos en Reino Unido relacionados con delitos de acoso y violación de órdenes de alejamiento.

Matthew Foster Smith Policía de Reino Unido

Publicidad

Matthew Foster envió fotos y videos antes de su captura

Horas antes de su captura, el británico contactó al medio internacional The Sun para entregar su versión de los hechos. El extranjero compartió fotografías en las que aparece en un bar y aseguró que se encontraba viendo un partido del Mundial 2026.

Según su relato, estuvo en un establecimiento observando el duelo entre Inglaterra y Croacia. Posteriormente fue a un centro comercial, donde compró un helado, regresó al lugar donde se hospedaba y aseguró que pasó la noche solo.

Publicidad

Sin embargo, después de enviar este material, las autoridades ecuatorianas realizaron la captura en el aeropuerto de Quito, cuando aparentemente intentaba salir del país.

La Fiscalía señaló que los elementos recopilados por el CTI apuntan a que Foster habría ingresado al apartamento donde estaba Villalba, presuntamente la habría agredido y posteriormente habría realizado acciones para ocultar el crimen.

Fiscalía busca trasladar al británico a Colombia

Luego de la captura, las autoridades colombianas iniciaron los trámites para que Matthew Foster sea trasladado al país y responda ante la justicia.

El extranjero es señalado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, aunque será un juez quien determine su responsabilidad dentro del proceso.