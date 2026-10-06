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Blu Radio  / Judicial  / "Familias de militares detenidos por asesinato de presidente de Haití no están solas": Mindefensa

"Familias de militares detenidos por asesinato de presidente de Haití no están solas": Mindefensa

El ministro Jorge Mora aseguró que los uniformados tendrán acompañamiento jurídico y que sus familias no estarán solas, en cumplimiento de la instrucción presidencial.

Presidente De La Espriella con mindefensa desde Quibdó
Presidente De La Espriella con mindefensa desde Quibdó
Foto: MinDefensa
Por: Felipe García
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

El ministro de Defensa, Jorge Mora, se pronunció sobre la orden impartida por el presidente Abelardo De La Espriella de brindar asistencia jurídica a los militares colombianos detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití.

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A través de la red social X, el ministro Mora aseguró que el Ministerio de Defensa cumplirá la instrucción presidencial y garantizará el acompañamiento de los uniformados durante el proceso, así como el respaldo a sus familias. “Nuestros militares tendrán acompañamiento jurídico y sus familias no estarán solas”.

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El general Mora señaló que el objetivo será garantizar que los militares puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, siempre bajo el respeto al debido proceso. “Garantizaremos que puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, con respeto absoluto al debido proceso”, sostuvo.

El jefe de la cartera de Defensa también destacó que el respaldo institucional a los integrantes de la Fuerza Pública debe estar acompañado por el respeto a las actuaciones judiciales y las garantías procesales. “Defender a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública también significa garantizar que la justicia actúe con todas las garantías”, manifestó Mora.

La posición del ministro se conoció luego de que el presidente De La Espriella instruyera a los ministerios de Defensa y Justicia para brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos y apoyo económico a sus familias.

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El mandatario manifestó que busca esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad individual de cada uno de los militares involucrados. “No pueden pagar justos por pecadores”, afirmó el presidente, al señalar que los uniformados contarán con respaldo para ejercer su defensa mientras avanza el proceso.

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