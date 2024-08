Felipe Rocha, cerebro de la pirámide ganadera está negociando preacuerdo con Fiscalía

En la audiencia de acusación contra el empresario Felipe Rocha, señalado de liderar la llamada pirámide ganadera que habría desfalcado más de $27.218 millones, se reveló que la defensa está en negociaciones avanzadas con la Fiscalía para alcanzar un preacuerdo. Este proceso, que se encuentra en etapa de acusación, podría unificarse con otro que está pendiente para imputación, en un intento por resolver ambos casos de manera conjunta.

Durante la audiencia, el abogado defensor de Rocha, el Juan Rodríguez, explicó que las conversaciones con la Fiscalía han sido fructíferas. Según detalló, la primera audiencia de acusación estaba programada para el 26 de julio de 2024, pero fue reprogramada para la fecha actual, con el objetivo de facilitar las negociaciones en torno al preacuerdo. Rodríguez mencionó que se han realizado varias reuniones con la Fiscalía y los representantes de las víctimas para discutir los términos de dicho acuerdo, incluyendo un encuentro clave el 1 de agosto de 2024.

El defensor subrayó que la situación jurídica de Rocha es compleja, ya que enfrenta dos procesos penales distintos, ambos relacionados con el mismo hecho. Uno de los procesos está en la etapa de acusación ante la Fiscalía Seccional 245, y el otro, que se adelanta en la Fiscalía 25 de la Unidad Especializada en Lavado de Activos, aún está pendiente de imputación. La defensa ha solicitado en múltiples ocasiones que se conecten ambos procesos, argumentando que se trata de hechos vinculados y que se debe evitar que algunas víctimas queden sin representación.

“Se advirtió que, en el caso del señor Felipe Rocha, hay dos procesos penales que están cursando por exactamente el mismo hecho [...] y se solicitó que se tratara de ver cómo podíamos avanzar con ambas investigaciones para que no fueran a quedar víctimas no representadas y hechos no investigados”, afirmó el abogado.

Publicidad

Rodríguez también señaló que el 13 de agosto de 2024, en una reunión con la fiscal Ivonne Marín, se planteó la posibilidad de proporcionar toda la información necesaria para que el segundo proceso avance hacia la imputación.

Dado el progreso en las negociaciones, la defensa solicitó a la jueza un aplazamiento de la diligencia de acusación de este miércoles 28 de agosto, para el próximo 22 de noviembre, con el fin de permitir la conexión de ambos procesos. Actualmente, Rocha está recluida en la cárcel Distrital de Bogotá.