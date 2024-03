La nueva fiscal Luz Adriana Camargo asume la dirección de la Fiscalía en un momento clave para esta entidad encargada de investigar y perseguir los delitos en Colombia. Sin embargo, también se enfrenta a varios desafíos que pondrán a prueba su capacidad de liderazgo y su habilidad para mantener la imparcialidad.

Uno de los desafíos más importantes para la fiscal Camargo es desmarcarse del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque algunos sectores del país podrían verla como la fiscal del presidente Petro, en diálogo con Noticias Caracol, aseguró que ella tiene claro que su papel es ser la fiscal de la Corte Suprema de Justicia.

Esto implica mantener relaciones armoniosas con el presidente, pero sin dejarse influenciar por su gobierno.

La fiscal Camargo mencionó que ha hablado con el presidente sobre temas de reforma de la justicia, ya que estos son fundamentales para que los planes que ella tiene en mente puedan funcionar correctamente.

Su objetivo principal es lograr una mejora en el sistema penal acusatorio. La fiscal Camargo también se refirió a los casos más importantes que ha recibido en su despacho, estos incluyen el caso del expresidente Álvaro Uribe, la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro e incluso la investigación a su hijo Nicolás.

La fiscal comentó que estos casos mediáticos se tratarán con interés y se hará lo que sea necesario desde la Fiscalía. Su mensaje es claro: "quiere liderar una Fiscalía imparcial que no esté a favor ni en contra de nadie".

"Esos casos son muy desgastantes, esos casos mediáticos polarizan muchísimo, pero básicamente yo lo que quiero dejar como mensaje es una cosa: yo lo que quiero ser y voy a ser cabeza de una Fiscalía que no está para perseguir ni para ayudar a nadie, y eso significa que en esos casos mediáticos se va a hacer lo que se tenga que hacer, lo que a partir de investigaciones bien establecidas y de las mejores teorías jurídicas tengamos que hacer. Sería irresponsable si yo me pusiera a anticipar si se van, si se quedan los que están, yo no he empezado el proceso de empalme, y ese es un proceso que tiene que ser muy serio y muy bien realizado", dijo.

Otro desafío importante para la fiscal Camargo es la participación de la Fiscalía en las negociaciones de paz. Si bien la paz es una prioridad para el Gobierno, la fiscal dejó claro que las investigaciones continuarán.

Aunque se puedan levantar las órdenes de captura de miembros de grupos ilegales que estén negociando, esto no significa que las investigaciones se suspenderán. La fiscal resaltó que la seguridad de los procesos judiciales debe mantenerse, incluso en un escenario de paz total.

