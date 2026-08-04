Fiscalía compulsó copias a siete gobernadores y exgobernadores por caso de presunta corrupción

La Fiscalía compulsó copias para investigar a siete gobernadores y exgobernadores dentro del proceso que adelanta por el presunto esquema de corrupción que habría utilizado el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ para direccionar contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de 3 billones de pesos.

De acuerdo con la investigación, la pérdida de recursos que se analiza en este expediente superaría el presupuesto anual de la mayoría de los municipios del país y equivaldría al monto requerido para la construcción de aproximadamente 40.000 viviendas de interés social.

Las compulsas de copias fueron remitidas para establecer la eventual responsabilidad de Óscar Enrique Sánchez, gobernador del Amazonas; María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora del Magdalena; Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador del Vaupés; Fulberto Guevara, gobernador del Vichada; Ferney López Martínez, gobernador del Guaviare; Rafael Alejandro Martínez, exgobernador del Magdalena; y Álvaro León Flores, exgobernador del Vichada.

La Fiscalía compulsó copias contra siete gobernadores y exgobernadores en medio de la investigación por el presunto esquema de corrupción que habría utilizado el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social 'Sierra Nevada' para… pic.twitter.com/OhM2Qc3wYD — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 4, 2026

Paralelamente, avanza la audiencia de legalización de captura de las 13 personas detenidas recientemente dentro de este mismo proceso. Entre los capturados se encuentran el alcalde de María La Baja (Bolívar), Ramiro González; un exalcalde del municipio de La Paz (Cesar); un contratista; así como exrepresentantes legales, exdirectores administrativo, financiero y ejecutivo, el revisor fiscal, el director técnico y supervisores del Fondo Mixto Sierra Nevada.



La Fiscalía anunció que a los procesados les imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.

Según los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, funcionarios públicos y particulares habrían utilizado el Fondo Mixto Sierra Nevada para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Los proyectos comprometidos corresponden a sectores como infraestructura, educación, agua potable y saneamiento básico, deporte y recreación, medio ambiente, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural, entre otros.

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La investigación también permitió establecer que el Fondo Mixto habría adoptado un manual de contratación propio que, presuntamente, facilitó la adjudicación de contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos públicos.

De acuerdo con la Fiscalía, los contratos habrían sido direccionados mediante procedimientos presuntamente irregulares, soportados en documentos, actas y registros falsos que, al parecer, indujeron en error a distintas autoridades y permitieron evadir los controles previstos para la contratación pública.