Fiscalía investiga pagos por expedición de cupos bancarios de Itaú falsos

La Fiscalía investiga la manera como se gestionaron los cupos bancarios para que el contratista Emilio Tapia lograra contratos con Emcali y para ello busca establecer la manera como articularon papelería falsa del Banco Itaú y el papel que jugó una mujer llamada Yanet Bautista a quien, según testigos, le pagaron cinco millones de pesos.

En el interrogatorio que rindió Jorge Alfonso García ante la Fiscalía, conocido por BLU Radio, la señaló de haber recibido 5 millones para expedir esos documentos falsos.

“Emilio Tapia manifestó que tenía que presentar unos proyectos con Emcali, que tenía la seguridad con esos proyectos y que podía tener esos cupos. A través de Juan José Laverde me solicitaron esos cupos, los cuales fueron entregados por Enrique López y en los cuales pagaron cinco millones a una señora llamada Yaneth Bautista”, señaló Molina bajo juramento.

Es por esto que los investigadores están tras la pista de la manera como operaba la expedición de estos cupos y no se descarta que en los próximos días sea llamada a declarar.

El testigo señala que Bautista debe tener contactos en el banco por lo que se presume que podría haber hablado con alguien al interior de esa entidad para que le facilitara la papelería y obtuviera las firmas de los directivos en las pólizas para falsificarlas.

En el interrogatorio, la Fiscalía le preguntó al testigo que quién dio la orden de pagarle a Bastidas los cinco millones por los documentos generados, a lo cual contestó que fue Enrique López. “A Yaneth Bautista que debe tener relación con alguien del banco que es el que genera el cupo”, señaló el testigo.

Más adelante el testigo relata a la Fiscalía la manera como se adelantó el proceso de consecución del cupo bancario.

“Juan José Laverde envió el pliego de condiciones, el modelo del cupo me lo envió a mí a través de WhatsApp, después de la manifestación que hizo Emilio Tapia de que tenía esos contratos me enviaron, se los envié a Enrique López y el pago después de entregado por el mismo medio, Enrique López me envió a mi WhatsApp, yo le envié a Juan José Laverde y el pago de ese rubro se lo pagaron directamente a la cuenta de esa señora Bautista”, concluyó el testigo.

