Emcali descarta caducar contratos de Emilio Tapia con cupos de crédito falsificado, dice su abogado

El abogado Hernando Morales, asesor de la Gerencia de Emcali, habló este lunes en Meridiano BLU sobre los certificados falsos de cupo de crédito presentados para obtener dos contratos, de las empresas de Emilio Tapia, con la compañía.

Morales dijo que hasta este mediodía Emcali desconocía las certificaciones del banco Itaú que confirman que las garantías, para dichos contratos, son falsas, por lo que, aseguró, la compañía todavía no puede tomar decisiones.

"Lo primero que hay que decir es que una vez tengamos información y en el evento que el banco no reconozca estos documentos, nosotros debemos presentar la respectiva denuncia", aseguró.

Asimismo, descartó que Emcali caduque contratos de Emilio Tapia con cupos de crédito falsificado, lo que si pasó en el caso de Mintic.

"El ministerio se equivocó al declarar la caducidad del contrato. En ninguna ley establece esa caducidad. Después van a tener que asumir consecuencias. Con todo respeto, el ministerio se equivocó jurídicamente", puntualizó.

¿Cuál es el camino desde Emcali?

"Una vez tengamos esa información tomaremos la decisiones que debamos tomar sin afectar la empresa. Cualquier decisión que pretendamos tomar la tenemos que llevar a los jueces de la República. Hoy no hemos recibido la documentación. Si hay sanciones, pero eso lo definen los jueces de la República, no Emcali", afirmó Morales.

"Nosotros somos el ejecutivo, claro que iniciaremos acciones pertinentes y nos preparamos para eso, pero no Emcali de manera autónoma. Inicialmente presentaremos la denuncia y recurriremos al juez contencioso y si es posible, la nulidad del contrato, pero cuando tengamos el documento, antes no. Ese documento sigue siendo una presunta falsedad hasta que un juez no dictamine que es falso"; finalizó.

