Fiscalía no tiene pruebas de que hombres que hicieron muecas en reseña querían robar: juez

Para la Fiscalía , los cuatro hombres detenidos en flagrancia en el norte de Bogotá cuando, al parecer, estaban tratando de saltar una reja con la intención de hurtar un inmueble y que salieron haciendo muecas en la foto de la reseña, representan un peligro para la sociedad porque harían parte de un grupo armado de delincuencia organizado. Por los hechos les imputaron cargos por el delito de hurto calificado agravado en modalidad de tentativa, cargos que no aceptaron.

Las reglas de la experiencia muestran que si se encuentra a tres personas armadas intentando violar la seguridad por medio de escalonamiento de una reja de una vivienda es posible inferir que estas personas iban a entrar a este inmueble a hurtar. No existe posibilidad de que estas personas saltaran la seguridad para saludar a las personas del inmueble expuso el fiscal.

Pero su exposición no le sirvió al juez para acceder a la petición de mandarlos a la cárcel preventivamente. El juzgado aseguró que la Fiscalía no tiene pruebas de que fueran a robar y que, incluso, descartó otras posibilidades como que fueran a secuestrar o a matar.

“No existen elementos materiales probatorios que permitan establecer que lo que se pretendía era hurtar ese inmueble. Esa es una construcción que realiza la Fiscalía y de manera apresurada, o casi que a priori, descarta otras posibilidades como matar o secuestrar que son perfectamente posibles en este caso pero que no se encuentra con ningún elemento que permita establecer que esa era la finalidad. En ese orden de ideas, frente al hurto calificado y agravado el despacho no encuentra elementos que permita establecerse inferencia de autoría y participación. No pueden imponerse medidas a partir de construcciones argumentativas sin fundamentos probatorios”, argumentó el juez.

A pesar de que el juez no accedió a la petición de la Fiscalía de enviarlos a la cárcel, el delegado del ente acusador estuvo de acuerdo con la decisión pues no interpuso recurso de apelación.

Marcela Perdomo