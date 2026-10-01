Fiscalía o Comisión de Acusación: Corte recibió documentos para definir competencia en proceso Uribe

La Corte Constitucional ya tiene los documentos que había solicitado para avanzar en la decisión sobre quién debe asumir la investigación que involucra al expresidente Álvaro Uribe por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en los años 90.

El pasado 23 de septiembre, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara remitió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez 2.322 folios con la documentación que reposa en sus archivos y que está relacionada con el conflicto de competencias.

Publicidad

Entre lo enviado está el acta de la sesión del 19 de agosto de 2026, en la que quedó consignada la decisión adoptada por la Comisión, así como la proposición presentada por varios representantes y sus respectivos anexos.

Además, fue remitida una copia completa del oficio del 26 de agosto de 2026, mediante el cual la Comisión de Acusación reclamó la competencia para conocer de la investigación seguida contra el expresidente Álvaro Uribe.



La documentación había sido requerida por la Corte mediante un auto de pruebas del 21 de septiembre. Ahora, con estos elementos en su poder, el alto tribunal deberá estudiar la controversia y determinar si le corresponde a la Fiscalía General de la Nación o a la Comisión de Acusación de la Cámara continuar con el proceso.