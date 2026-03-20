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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía presentará nueva preclusión a favor de Andrés Sotelo por homicidio de Juan Felipe Rincón
Primicia

Fiscalía presentará nueva preclusión a favor de Andrés Sotelo por homicidio de Juan Felipe Rincón

Esta decisión se produce de manera paralela a la reciente imputación de cargos contra Sotelo y otras tres personas por los delitos de tortura, soborno en actuación penal, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio.

Andrés Sotelo, presunto asesino de Juan Felipe Rincón_Facebook.jpg
Andrés Sotelo, presunto asesino de Juan Felipe Rincón
Captura de la audiencia y Facebook Juan Felipe Rincón
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 20 de mar, 2026

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