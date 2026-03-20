Fiscalía presentará nueva preclusión a favor de Andrés Sotelo por homicidio de Juan Felipe Rincón

La Fiscalía General de la Nación presentará un nuevo escrito de preclusión a favor de Andrés Camilo Sotelo Torres, en medio del proceso judicial y la línea de investigación por el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, general William Rincón.

Esta decisión se produce de manera paralela a la reciente imputación de cargos contra Sotelo y otras tres personas por los delitos de tortura, soborno en actuación penal, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio.

Según el ente acusador, los hechos que rodearon la muerte del joven habrían sido producto de un plan estructurado que inició en redes sociales. La Fiscalía sostiene que “fue un plan calculado que inició en redes sociales contra Juan Felipe Rincón”, en el que, presuntamente, los implicados utilizaron perfiles falsos para contactar a la víctima.

Dentro de esta estrategia, las autoridades señalaron que se habría instrumentalizado a una menor de edad identificada como S.V., quien fue usada como “señuelo” para atraer al joven hasta el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. De acuerdo con la investigación, el móvil estaría relacionado con una acusación sin sustento probatorio. La Fiscalía indica que Katherine Sotelo habría señalado a Rincón de sostener conversaciones inapropiadas con su hija de 10 años, afirmación que habría detonado la planeación del ataque.



Revelan audios de videos de cámaras de seguridad que darían giro a caso de Juan Felipe Rincón Foto: Séptimo Día

En paralelo a estas imputaciones, el proceso judicial retoma una nueva etapa por el homicidio. Se está a la espera de que se fije fecha para la audiencia ante el Juzgado 24 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, donde se evaluará la nueva solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía.

Cabe recordar que, en esta misma línea de investigación por homicidio, el ente acusador ya había solicitado previamente la preclusión a favor de Sotelo Torres. En ese momento, la Fiscalía argumentó que el arma encontrada en su poder era inoperante, lo que permitía descartar que hubiera sido el autor del disparo que causó la muerte del joven. No obstante, dicha solicitud fue negada por un juez de conocimiento, lo que obligó a replantear la solicitud.

Publicidad

El caso se remonta a los hechos ocurridos el 24 de noviembre, cuando Juan Felipe Rincón falleció tras recibir un impacto de arma de fuego en el pectoral derecho, en medio de un forcejeo con varias personas. Según el expediente, el día anterior el joven había compartido en su apartamento con una menor, y posteriormente se trasladó al barrio Quiroga con el propósito de llevarla a su vivienda. Fue en ese lugar donde se desencadenaron los hechos violentos que derivaron en su muerte.