Gustavo Malo insiste en que no renunciará a la Corte Suprema de Justicia

Después de cuatro días de espera y cuando se creía que iba a dar explicaciones al país, el magistrado Gustavo Malo se limitó a expedir un comunicado de seis puntos en el cual insiste que es inocente.

Señala que no se apartará de su cargo hasta tanto se tome una decisión definitiva tal y como se lo manifestó al pleno de la Corte Suprema en la tarde del pasado jueves.

En otro punto indica que es consciente de la percepción de imparcialidad que puede generar en algunos procesos, razón por la cual se apartó de los que cursan en contra del senador Musa Besaile y el excongresista Julio Manzur, investigados por parapolítica y cuyos archivos reposan en su despacho.

“Nunca me he reunido con los exmagistrados Francisco Ricaurte Gómez y Leónidas Bustos Martínez, ni con ninguna otra persona, para conversar o tratar lo concerniente a la investigación seguida contra el senador Musa Besaile Fayad o a otra actuación judicial a mi cargo. Tampoco he recibido solicitudes, comentarios o insinuaciones al respecto. Con el doctor Ricaurte he mantenido relaciones de amistad dentro del respeto mutuo y con el doctor Bustos el trato cordial propio de los compañeros de la Sala Penal, mientras integró ésta”, dijo.

Frente al caso de Musa Besaile, sostiene que la investigación nunca fue engavetad. Señala que a finales de 2014 se procedió a su estudio inmediato y, luego a una permanente actividad de recolección de pruebas “En la actualidad, se adelantaba un estudio pormenorizado del expediente, el cual valga advertir conlleva mucho tiempo por su volumen considerable”.

También se refiere a su hija Yara Milena Malo Benítez, a quien la Fiscalía le imputará cargos por el delito de extorsión agravada. En el comunicado el magistrado dice que es ajeno a los hechos ilícitos que se le endilgan a su hija y enfatiza que confía en la justicia.

