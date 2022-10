Gustavo Malo suministraba los datos al ‘cartel de la toga’

Blu Radio revela los detalles de la acusación contra el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo, que acaba de ser revelada por los investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por el escándalo del "cartel de la toga".

Se trata de un documento de 80 páginas, firmado por los congresistas Edward Rodríguez y Fabio Arroyave, que cita 18 órdenes de policía judicial, 24 testimonios y 34 documentos que sustentan la acusación contra Malo por varios delitos, entre ellos el de concierto para delinquir.

¿Cuál fue el modus operandi de Gustavo Malo?

Según los investigadores, Malo "le suministraba los datos que necesitaba el grupo, es decir el cartel de la toga, para que fueran utilizados a la hora de abordar a los aforados mediante abogados que pertenecían también a la organización, como Luis Gustavo Moreno y con información creíble poder alcanzar el principal objetivo, el cual era el pago de coimas, dádivas, incentivos, para afectar el curso natural de sus procesos".

De acuerdo con la Comisión, "Malo garantizó de manera efectiva que la organización a la que pertenecía, pudiese cumplirle a los aforados que demandaban sus servicios", en ocasiones omitiendo realizar acciones propias a su cargo, dilatando los procesos y cita como ejemplo "el proceso del senador Musa Besaile que era el más antiguo de esa dependencia, y en otras, tomando acciones puntuales, como retirar del cargo al Magistrado Auxiliar José Reyes".

Las pruebas del dinero

Para la Comisión de Acusación, no hay discusión sobre "el pago que se realizó por parte de dos senadores: Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes ante la solicitud que hiciese el grupo delictual (el cartel de la toga) de $2.000 y $1.200 millones de pesos, respectivamente, para que los procesos que se tramitaban en el Despacho del doctor Gustavo Malo no tuvieran un normal tránsito y las decisiones que allí se tomaran favorecieran los intereses de los aforados investigados".

Agrega que "el mismo senador Besaile Fayad, admite haber pagado los $ 2.000 millones de pesos en su totalidad gracias a un préstamo que le hiciese un amigo y el senador Ashton Giraldo admite al menos, haber pagado inicialmente la suma de $ 600 millones de pesos, como abono de la tarea encomendada".

Del pago de los congresistas, hay testimonios como el de Musa Besaile, Gustavo Moreno, Luis Ignacio Lyons y la conversación grabada entre Leonardo Luis Pinilla, "El Porcino" y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.

Testimonios contra Gustavo Malo

El testimonio más fuerte contra el magistrado Gustavo Malo es el del exjefe anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno:

"PREGUNTADO: De acuerdo con lo que usted ha dicho, el doctor Gustavo Malo estaba al tanto de la negociación irregular, de la negociación ilegal entre el senador Musa y Francisco Ricaurte. CONTESTO: Sí señor. PREGUNTADO: Por qué le consta eso a usted. ¿De qué circunstancias? CONTESTO: Nosotros hacíamos varias reuniones en la casa del doctor Pacho Ricaurte, cumpleaños, fechas importantes, y ya dentro del marco de otros radicados me voy a referir in extenso y voy a dar lugares de hoteles y demás donde aparecen registros honorable Magistrado, de las personas que nos hospedamos y en las ciudades en que nos hospedamos”"

Y luego le dijo a la Comisión: "de hecho, cuando yo me siento con el senador Musa, él mismo le refiere a Luis Ignacio, me refiere a mí que no tiene sentido que se reúna conmigo, que va a hablar directamente con el doctor Francisco y por eso, se hace necesario generar la reunión con el doctor Francisco Ricaurte, donde se habla de la cercanía directamente con el doctor Pacho Ricaurte con el doctor Gustavo Malo que era quien tenía en su momento el proceso”



MUSA ABRAHAM BESAILE FAYAD

LEONARDO PINILLA GÓMEZ (NO ASISTIÓ)

LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

PATRICIA SALAZAR CUELLAR

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

EYDER PATIÑO CABRERA

JOSE LUIS BARCELÓ CAMACHO

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

NUBIA YOLANDA NOVA

JULIO MANZUR ABDALÁ

LUIS RAÚL ACERO

ANA MARÍA ERAZO

JAVIER ENRIQUE HURTADO RAMÍREZ

IVÁN ANDRÉS CORTÉS

CAMILO ANDRÉS RUÍZ

JOSÉ LUIS ROBLES

ALEXANDRA ARÉVALO

GUILLERMO MARTÍNEZ CEBALLOS

JOSÉ LUIS ROBLES TOLOSA

JOSÉ REYES CASAS

JAIME CAMACHO FLORES

Indagatoria y Ampliación de Indagatoria del DR. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ.

¿Hay pruebas de ingreso de plata para el magistrado Gustavo Malo?

Dice la Comisión que "no existe prueba directa (testimonio o documento) que permita afirmar que los dineros aportados por los senadores MUSA BESAILE y ÁLVARO ASHTON ( $ 2.000.000.000 y $ 1.200.000.000 respectivamente) o parte de ellos, hayan sido entregados al magistrado MALO FERNÁNDEZ. Lo que sí está probado, es que la entrega de esos dineros sí se produjo. Y que dentro de las pruebas recaudadas, se aprecia inexorablemente que esos montos iban encaminados a buscar afectar ilegalmente los procesos de única instancia de los senadores BESAILE y ASHTON que cursaban en el Despacho del Dr. Gustavo Malo".