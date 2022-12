Hacker Sepúlveda dejará de colaborar a la Fiscalía por traslado de penal: abogado

Como medida arbitraria catalogó el nuevo abogado del hacker Andres Sepúlveda, Carlos Toro, su traslado desde la ciudad de Bogotá a la cárcel Picaleña de Ibagué. (Lea también: Trasladan al hacker Sepúlveda a la cárcel de Picaleña )

Esto ha provocado que la defensa tome como primera medida no seguir colaborando con la Fiscalía General de la Nación.

“Argumentos no conozco, ningún de peso, es una medida arbitraria e injusta y, que pone en riesgo la vida de mi cliente. Se trata de llevar a una prisión donde no están las condiciones mínimas de seguridad, dada el alto riesgo que representa, el perfil que él tiene y de la ayuda que le ha dado a la Fiscalía, eso nos hace replantear varias cosas: una de ellas, no colaborar más con la Fiscalía. Ello podría impactar en procesos tan importantes como el de Luis Alfonso Hoyos”, agregó Toro.

La defensa le solicitará de manera inmediata al Inpec el regreso de Andrés Sepúlveda a un sitio de prisión en la capital de la República, lugar donde el hacker está prestando toda la ayuda a la Fiscalía y además donde puede tener todas las medidas de seguridad.

Además, la defensa podría llegar a tomar la decisión, si no son escuchados por el Gobierno e Inpec, en ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar seguridad ante este organismo internacional.

