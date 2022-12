"Hay consignaciones por $99 millones": Fiscalía sobre red de corrupción en Ejército

La Fiscalía aseguró que la organización de militares tenía presencia en varios departamentos del país, pero como tal se dedicaban a falsificar documentos para ascensos o cambios de armas, es decir llegar a especialidades como inteligencia militar, logística, sanidad e ingenieros.

Según el ente investigador, la red de doce suboficiales del Ejército cobraban entre 4 y 5 millones de pesos para alterar documentos, falsificar certificaciones y firmas. De esta forma se beneficiaban a otros militares en trámites para ascender o cambiar de armas.

"Este cambio de armas tiene de atractivo para algunos que no van a combate, no patrullan, no prestan guardia o tienen labores precisamente de sanidad en los diferentes batallones", dijo el delegado de la Fiscalía.

Asimismo, durante la audiencia de imputación de cargos se conoció que hay un listado de 68 militares que se "cambiaron de armas" desde el año 2016 a la fecha, aparentemente traslados que se presentaron por medio de esta red de corrupción.

La Fiscalía también confirmó que en algunas cuentas bancarias de los militares capturados "aparecen 36 consignaciones por diferentes valores y que son diferentes a lo devengado por esta persona, suman un total de 99.197.000 pesos, consignaciones que hacen suboficiales que han cambiado de armas".

Por ahora, en los juzgados de Paloquemao avanza la audiencia de imputación de cargos contra los 12 militares, señalados por delitos como falsificación en documento privado, concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por acción.

