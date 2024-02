Nueva hipótesis en caso Dilan Santiago: vecinos no querrían a la madre del menor

El caso de Dilan Santiago Castro sigue generando conmoción en Colombia. Su muerte y la forma como apareció su cuerpo son un misterio para las autoridades, que trabajan intensamente para esclarecer lo sucedido.

El pequeño Dilan Santiago, de dos años, fue hallado en circunstancias misteriosas en un cultivo de papa en una vereda de Usme, al sur de Bogotá. "Desde el sábado que lo encontraron yo no lo he podido mirar. No se sabe si el niño fue abusado o asfixiado, porque el niño estaba morado", dijo la madre del menor, Derly Julieth Rivas, en Noticias Caracol.

Precisamente, en dicha conversación, Rivas, quien inicialmente no sospechaba de nadie en su comunidad, ahora sugiere que el rechazo de algunos vecinos podría estar detrás de esta tragedia: "Si no me querían ver en la vereda, me hubieran dicho de corazón: 'Váyase, mujer'. Pero no me hubieran hecho eso, de verdad".

Derly, además, no solo enfrenta el inmenso dolor por la pérdida de su hijo sino también acusaciones y juicios a través de las redes sociales. "¿Cómo voy a acabar con mi bebé? Es que yo no entiendo cómo hay gente que juzga sin saber el dolor que tiene uno", expresó.

Hallan cuerpo del pequeño Dilan Santiago. Foto: captura video Policía Bogotá.

Según las primeras informaciones dadas por el coronel Juan Carlos Arévalo de la Policía de Bogotá, en el hallazgo inicial, no se observaron signos de violencia en el cuerpo del menor. Sin embargo, la Policía Judicial inició un plan metodológico para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, y se espera que Medicina Legal determine la causa exacta, así como el tiempo, modo y lugar en que ocurrió.

Dilan Santiago Castro había desaparecido en condiciones enigmáticas de su vivienda ubicada en la vereda Curubital, Usme, desde el martes 6 de febrero y fue hallado sin vida en la mañana de este sábado 10 de febrero.