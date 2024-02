Caso Dilan Santiago: madre del pequeño habla de ataque por redes; “Dicen que acabé con mi bebé”

El caso Dilan Santiago sigue generando conmoción y preguntas en la opinión pública tras el hallazgo del cuerpo del pequeño de dos años en un cultivo de papa en una vereda de Usme.

Los familiares de Dilan Santiago Castro fueron convocados por la Fiscalía este 12 de febrero para aportar información en la investigación. Desde los juzgados del ente investigador en Paloquemao, Bogotá, l a madre del niño expresó su angustia ante la incertidumbre sobre las circunstancias de la muerte de su hijo.

"Desde el sábado que lo encontraron yo no lo he podido mirar. No se sabe si el niño fue abusado o asfixiado, porque el niño estaba morado. No se sabe si nos entregan el cuerpo hoy", dijo en Noticias Caracol Derly Julieth Rivas, madre de Dilan Santiago.

Las causas exactas del fallecimiento del menor aún están bajo investigación, con varias hipótesis circulando alrededor del trágico suceso.

La madre del niño también compartió su angustia por las acusaciones que ha enfrentado en las redes sociales, negando rotundamente cualquier implicación en la muerte de su hijo y enfatizando en su búsqueda desesperada cuando desapareció.

"Me están juzgando mucho por redes. Dicen que yo y mi mami acabamos con mi niño, cuando las cosas no son así. ¿Ustedes creen que si yo hubiera acabado con mi bebé yo habría puesto la cara? En ese momento que mi bebé se perdió, yo salí a buscarlo", declaró.

Derly Julieth relató su reciente llegada a Bogotá en busca de un mejor futuro, apoyada económicamente por su madre, y lamentó profundamente el dolor y la injusticia que ha experimentado.

Por otro lado, se mencionó una presunta separación entre Derly Julieth y el padre del pequeño debido a supuestos problemas de maltrato hacia el niño. Sin embargo, estas afirmaciones han sido refutadas por Marlon Castro, el padre, quien señaló que la separación se debió a conflictos personales y negó cualquier acusación de maltrato.

Hallan cuerpo del pequeño Dilan Santiago. Foto: captura video Policía Bogotá.

"El menor no presenta señales de violencia"

Según el coronel Juan Carlos Arévalo de la Policía de Bogotá, en el hallazgo inicial, no se observaron signos de violencia en el cuerpo del menor. Sin embargo, la Policía Judicial ha iniciado un plan metodológico para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, y se espera que Medicina Legal determine la causa exacta, así como el tiempo, modo y lugar en que ocurrió.

El aviso del hallazgo provino de uno de los trabajadores que se unió al plan de búsqueda que se llevaba a cabo desde la mañana. Este era el cuarto día de intensos esfuerzos, con la participación activa de los bomberos voluntarios y todas las especialidades de la Policía, incluido el Ejército Nacional.

