Hubo muchos errores en necropsia de Colmenares: antropólogo Miguel Botella

Miguel Botella, antropólogo forense que rindió testimonio en el caso Colmenares, habló en Mañanas BLU del análisis que hizo sobre la muerte del joven universitario tras la cual concluyó que se trató de un accidente.



El antropólogo entregó detalles de lo que fue su testimonio en el caso Colmenares explicando que basándose en los análisis y el material recibido “se puede decir que fue una caída y hubo un posterior ahogamiento”.



Descartó que en el cuerpo del joven haya sufrido golpes externos, “puedo decir que lo más verosímil en este caso es hablar de una caída, nada de puñetazos o golpes con botellas”.

“No hay nada de eso, es un solo acontecimiento el que se produjo la fractura del cráneo y la posterior muerte por ahogamiento”, dijo el antropólogo.



El experto forense se refirió a los rumores que aseguraban que conocía a la juez del caso Colmenares afirmando que es completamente falso y que “nunca le dicté clase como dicen, ni siquiera la conocía, yo dicté medicina, no derecho”.



Reveló que no recibió dinero por venir a Colombia a rendir testimonio en el juicio Colmenares, “a mí me contactó la gente del abogado Yepes (defensor de Jessy Quintero) y nunca me pagaron un peso por nada de eso”.



Botella dijo que en este tipo de casos es importante basarse en las pruebas y análisis científicos, “se debe dejar de lado las cosas del corazón, las sospechas y las cosas mediáticas”.



Agregó que está seguro del análisis que entregó ante la justicia colombiana “y en realidad este caso lo uso como ejemplo en mis clases de todo lo que no se debe hacer, no se siguió la cadena de custodia, entre otros”.



Calificó la necropsia de Luis Andrés Colmenares como una “cadena de errores” pues asegura que se realizó el procedimiento de forma poco ortodoxa, no se siguieron los protocolos, se perdieron huesos e incluso “hubo gente presente que ni debía estar ahí”.