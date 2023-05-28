La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá informó que impuso una multa a un contratista por haber incumplido con el manejo de expedientes en una bodega en Cundinamarca.

La sanción, que supera los 1.000 millones de pesos, se dio después de que se hicieran públicos una serie de videos e imágenes en el que se evidencian el arrume de archivos judiciales en una bodega en Mosquera, Cundinamarca.

"Cómo ustedes pueden ver en el video, la cantidad de talegas o lonas que hay llenas de expedientes, o sea, no alcanzamos ni a mirar hacia el fondo porque está más o menos a la altura de nosotros", afirmó la colaboradora de la rama judicial en la grabación.

Una vez se conocieron los videos del arrume en abril, la sociedad Innpacific S.A.S, dueños de la bodega, mencionó que era un proceso normal de mudanza que se iba a solucionar con el tiempo.



"Unos cuatro millones de expedientes judiciales, unos de mucho tiempo, otros más recientes. Si bien el proyecto estaba previsto para que de una serie de bodegas se fueran sacando ordenadamente, y en las bodegas estaba organizado por especialidades, al momento de iniciar el transporte lo mezclaron todo", aseguró José Camilo Guzmán, director de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

Sin embargo, el 11 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las dos resoluciones mediante las cuales la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá impuso y confirmó la multa de $1.062.544.400 contra INNPACIFIC S.A.S.

Publicidad

El Tribunal señaló que resultaba relevante que la entidad hubiera otorgado al contratista un plazo de 30 días para subsanar los hallazgos identificados durante una visita de supervisión y que, antes de vencer ese término, iniciara el procedimiento sancionatorio, circunstancia que podía afectar la expectativa generada y el principio de buena fe contractual.

Por esta razón, la multa no produce actualmente efectos jurídicos, mientras avanza el proceso de nulidad de los actos administrativos. El Tribunal no anuló de manera definitiva la sanción, por lo que ese litigio continúa en curso.

Además, la controversia contractual derivada del mismo contrato concluyó con una sentencia en firme del 24 de octubre de 2025, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó íntegramente el fallo de primera instancia a favor de INNPACIFIC S.A.S. dentro del proceso relacionado con el pago de facturas pendientes y condenó en costas a la entidad contratante.