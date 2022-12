Indagatoria a Uribe por ‘falsos testigos’ no se realizaría el 3 de septiembre

En los próximos días, los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Salazar, José Francisco Acuña y Eugenio Fernández Carlier, definirán el futuro del proceso que adelanta ese tribunal contra el expresidente y senador Álvaro Uribe por el escándalo de los "falsos testigos".

BLU Radio habló con personas que conocen el caso y revelaron que el magistrado Fernández será el encargado de proyectar la decisión de segunda instancia,decidieran en las últimas horas negar la recusación que entabló la defensa del expresidente Uribe en su contra.El argumento de los tres magistrados que decidieron citar a indagatoria a Uribe es que no consideran que hayan prejuzgado ni que tengan impedimento alguno para avanzar en el proceso,

que tiene como telón de fondo la denuncia del expresidente contra el senador Iván Cepeda y los señalamientos contra Álvaro y Santiago Uribe de sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.

En cualquier caso,pese a que se adoptaría muy pronto, no permitiría que la indagatoria al expresidente Uribe se realice en la fecha inicialmente propuesta por la Corte, es decir, el próximo tres de septiembre.del retiro de la recusación contra los magistrados que lo procesan, a la secretaría de ese tribunal no ha llegado documento alguno con esa intención.Adicionalmente indicaron que, pese a la voluntad del expresidente, no hubieran accedido a dejar de estudiar la recusación en su contra,Sobre los tiempos del mensaje en Twitter de Uribe y la oficialización de la negativa de la Corte frente a esta recusación, personas cercanas al caso informaron que la determinación de no declararse impedidos ya había sido tomada por los magistrados desde hace varios días y en la mañana del lunes,