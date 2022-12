Inpec ultima los detalles para el traslado de Alberto Santofimio

El Inpec ya se encuentra culminando los detalles para el traslado de Alberto Santofimio a su lugar de residencia, luego de que un juez le concediera el beneficio de casa por cárcel tras cumplir la mitad de la pena.



Casi ocho días después de que un juez de ejecución de penas le concediera el beneficio de casa por cárcel al abogado Alberto Santofimio por haber cumplido la mitad de su condena, no se ha realizado este traslado. Su abogado, Edgar Aguilar, afirmó que se han presentado demoras con los trámites para dicho traslado, lo que también se sumó al paro estatal que realizó el Inpec el pasado martes.



"No se entiende cómo el Centro de Servicios Judiciales, después de que se dio la orden desde hace ocho días, se pagó la actuación prendaria el día lunes y el miércoles se hizo llegar al despacho de la señora juez, hasta el jueves le hicieron firmar el acta de compromiso. No entiendo cómo no se llevó el acta de compromiso ahí mismo con la orden de traslado" afirmó.



A pesar de dichos retrasos, la boleta de traslado ya se encuentra en el centro penitenciario de La Picota y se ultiman detalles para que, en las próximas horas, Santofimio sea recluido en su lugar de residencia.