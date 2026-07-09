Interpol activa circular roja contra ‘Papá Pitufo’, el zar del contrabando

La Fiscalía General de la Nación confirmó que la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), activó de forma oficial la notificación de circular roja en contra de Diego Marín Buitrago, conocido bajo el alias de ‘Papá Pitufo’ y señalado por las autoridades como el "zar del contrabando".

La medida compromete a los 196 países integrados a la red del organismo internacional para iniciar las labores de búsqueda, localización y captura inmediata del investigado con fines de extradición hacia Colombia.

En desarrollo...