Investigación por el caso coronel Óscar Dávila fue archivada desde marzo de 2026

La Fiscalía confirmó que la investigación por el caso alrededor de la muerte del coronel Óscar Dávila fue archivada en marzo de este año, después de casi 3 años de indagaciones.

Esta decisión vuelve a tomar relevancia por cuenta de las recientes declaraciones de Angie Rodríguez, que nuevamente pusieron el caso en el centro del debate público. Según la información conocida, durante las pesquisas no se encontraron elementos que permitieran sostener una hipótesis diferente a la del suicidio del coronel Dávila, que fue encontrado muerto en junio de 2023.

La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, reveló en una entrevista con Mañanas Blu, que poco después de asumir funciones en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), varios policías le expresaron sus dudas sobre la muerte del coronel Óscar Dávila.

De acuerdo con Rodríguez, los uniformados, a quienes identificó como personas cercanas al oficial, le recomendaron actuar con cautela y le aseguraron que, en su opinión, el fallecimiento del coronel no correspondía a un suicidio.



"Cuando recién llegué al Dapre, unos policías me decían que era ingenua, muy buena gente. Me advertían que no fuera confiada porque acá pasan cosas feas", afirmó la funcionaria durante la entrevista.

La directora del Fondo de Adaptación señaló que estos policías aún estaban profundamente afectados por la muerte del coronel Dávila y que, en varias conversaciones, le transmitieron un mensaje que la impactó. "Me decían: 'Lo de mi coronel Óscar Dávila no fue un suicidio'. Estaban muy afectados y me insistían: 'Tenga cuidado'", relató Rodríguez.

Hay que recordar que esta investigación estuvo relacionada con unode los episodios más sensibles del escándalo por las interceptaciones al ex niñera de Laura Sarabia.