Investigan si en Puerto López compraron a registrador delegado para ganar elecciones

En la Fiscalía General de la Nación cursa una denuncia sobre el presunto fraude ocurrido en las pasadas elecciones del 27 de octubre de 2019, cuando fue elegido el actual alcalde de Puerto López, Meta, Carlos Julio Gutiérrez. La denuncia fue interpuesta por Juan Gualteros, quien ocupó el segundo lugar en dichos comicios.

Un testigo protegido por la Fiscalía denunció el presunto fraude electoral en las elecciones.

“Me prometieron, cosas, dinero y trabajo. Pero a la 'hora del té' no me dieron nada”, dijo el denunciante que pidió la reserva de su identidad.

De acuerdo con el testigo, el registrador Hernan Ballesteros, quien para la época de elecciones fue trasladado del departamento del Cesar a este municipio del Meta, habría recibido dinero para favorecer la elección de Gutiérrez.

“A mí me habían dicho que me daban 30 millones de pesos y un cargo en el Sena”, declaró el testigo en Mañanas BLU.

Según el testigo, durante la campaña electoral el registrador habría recibido alrededor de 16 millones de pesos, pero luego del triunfo se tendría pactada la entrega de una millonaria suma de dinero.

El testigo protegido asegura haber sido parte del fraude, y dice que lo motivó a entregar las pruebas el hecho de que quién sería el enlace entre él y el alcalde, le quedó mal y no le entregó el dinero pactado.

Entre las pruebas que aportó el testigo se encuentra un audio en el que se escucha la que sería la voz del registrador, hablando con el enlace entre él y el alcalde.

“Claro viejo Jorge, es que eso es así, él debe entender que eso es así, si yo, si yo imagínate si yo dejo hacer lo que los otros querían, el señor no llega, te lo juro que no llega, eso se lo expliqué yo ese día, lo joden los otros en la mesa, lo hubiesen jodido. Fue que yo me paré firme ahí, y no acepté nada, así que busque eso pa’mañana mano, pa’yo llevarle a mi familia o alguna vaina, no tenemos nada”, dice el audio tomado de una conversación de WhatsApp.

Según la denuncia, en varias mesas los testigos hicieron reclamaciones frente al conteo de votos, pero estas no fueron tenidas en cuenta.

Carlos Julio Gutiérrez, quien era candidato por el partido liberal y como se dijo en Mañanas BLU Cuando Colombia Está Al Aire, recibió el apoyo de la exgobernadora Marcela Amaya, su esposo Carmelo Pérez y del actual representante a la cámara Alejandro Vega, ganó las elecciones por una diferencia de apenas 56 votos. Según el último boletín emitido por la Registraduría, Gutiérrez recibió 4.033 votos, mientras que su principal contenedor, Juan Gualteros, obtuvo 3.977.

En otro audio se escucha el supuesto enlace entre el alcalde y el registrador diciendo:

“Su esfuerzo no puede ser en vano marica, su esfuerzo no puede ser en vano, y todo lo que usted hizo, yo soy testigo de, testigo, así que vea allá, que vi lo que usted hizo no, pero sé que soy testigo de que si es por usted el man no gana marica, el man no gana”.

En la misma conversación la persona dice “Ajá si, igual yo sigo apretando Nando, yo sigo apretando, toca sacarle esas 15 naranjas y definir lo otro marica, definir lo otro, él no puede quedar así tan campante, yo me encargo de sacar el resto”.

La denuncia fue puesta en marzo de 2020 y aún se esperan resultados contundentes por parte del ente investigador, donde reposan las pruebas mencionadas y otras aportadas por testigos.

