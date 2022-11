¿Irregularidades en adjudicación de contrato para pediatría en Hospital de Policía?

Aunque el comité jurídico del proceso advirtió riesgos de licitar con la Unión Temporal Soluciones Médicas, ya hay una resolución de adjudicación del contrato por más de $8.000 millones. La Policía responde que, aunque ya hay una resolución de adjudicación, el contrato no se ha firmado y se está analizando nuevamente la experiencia de la empresa desde los comités y cotejan toda la información.

En un documento interno de la institución, al que tuvo acceso BLU Radio, aparece la “recomendación jurídica” que hizo un comité para el proceso de contratación que tiene como objetivo prestar el servicio de pediatría y cirugía pediátrica para el Hospital Central y la Seccional de Sanidad Bogotá de la Policía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En la mencionada carta, dirigida al director del Hospital Central de la Policía Nacional -HOCEN-, teniente coronel Domingo López, se advierte que, aunque la Unión Temporal Soluciones Médicas cuenta con los requisitos jurídicos, hay riesgos de que el contrato para el servicio de pediatría y cirugía pediátrica se pueda caer porque una de las empresas que conforma la unión es una temporal.

Acto seguido en el documento, el comité jurídico explica que para licitar con una temporal hay que acogerse a una reglamentación especial, principalmente contratar con este tipo de empresas cuando sean labores ocasionales, aunque el servicio de pediatría en el HOCEN es permanente.

En otro ítem argumentan que se puede contratar con una temporal cuando los médicos de base salen a vacaciones y licencias, o cuando hay alta demanda en el servicio, pero al parecer se omitieron todas estas recomendaciones y ya hay una resolución de adjudicación en el contrato con la Unión Temporal Soluciones Médicas.

Dicho consorcio está conformado por las empresas Santa Sofía IPS Espinal SAS y Apoyamos Procesos Temporales SAS, de allí sale la Unión Temporal Soluciones Médicas, quienes en una primera instancia habrían sido descalificados en el proceso de contratación para prestar el servicio de pediatría y cirugía pediátrica en el HOCEN, por incurrir en causales de rechazo.

Publicidad

Las causales descritas en un documento al que también tuvo acceso esta emisora argumentan que la propuesta de la Unión Temporal Soluciones Médicas habría sobrepasado el precio límite del contrato, al parecer tampoco entregaron el costo de los servicios y presuntamente no presentaron pólizas para cubrir cualquier tipo de incumplimiento en el servicio, razón por la que fueron excluidos de la licitación para el contrato.

Sin embargo, horas después de que la Unión Temporal fuera descalificada del proceso de contratación con el Hospital Central y la Seccional de Sanidad Bogotá de la Policía, salió la resolución de adjudicación a nombre de la Unión Temporal, quien presuntamente se quedó con la adjudicación del contrato por un valor de $8.802’000.000 para prestar los servicios de pediatría y cirugía pediátrica.

Publicidad

Pero lo más grave de todas estas inconsistencias es que, aparentemente en el proceso para quedarse con el millonario contrato, la Unión Temporal Soluciones Médicas habría presentado documentación falsa para poder cumplir con el papeleo requerido, como por ejemplo certificados emitidos por la IPS JL DISTRISALUD en donde se menciona que desde el año 2017 están habilitados para prestar servicios de pediatría y cirugía pediátrica.

Revisando la página web del Registro Especial de Prestadores de Salud -REPS- la IPS JL DISTRISALUD no aparece habilitada en el año 2017 para prestar el servicio de cirugía pediátrica, además, según expertos consultados por Blu Radio, las IPS en Colombia no pueden funcionar hasta que no tengan habilitación en los servicios por parte de la Secretaria Distrital de Salud.

Entre los documentos, aparentemente falsos, también se conocieron cartas de médicos pediatras, donde piden que su hoja de vida no se tenga en cuenta en la contratación con la Unión Temporal, porque su firma no corresponde a la que aparece en la carrera de vida entregada a la Policía Nacional. Al parecer, esta novedad ocurrió con la mayoría de las hojas de vida de los pediatras que presentó la UT.

Pero a estos cuestionamientos se suma otra irregularidad y es que la empresa Apoyamos Procesos Temporales reportó ante los estados financieros de la Supersalud con corte al 31 de diciembre de 2017 ingresos por un valor aproximado de 83 millones de pesos, pero entregó una certificación con una suma superior que no está reportada en los datos contables.

Publicidad

-¿Qué dice a la Policía frente a estas presuntas irregularidades?

Publicidad

En su defensa, el Hospital de la Policía respondió que, aunque ya existe una resolución de adjudicación en favor de la Unión Temporal de Soluciones Médicas, se está analizando nuevamente la experiencia de la empresa desde los comités de la Policía y cotejan toda la información, por ende, el contrato no se habría firmado.

Así respondió el teniente coronel Domingo López, director del centro médico, quien dijo que "ese contrato de acuerdo a como esta publicado inclusive en el SECOP, efectivamente el día jueves 6 de junio se publicó la resolución de adjudicación estamos en los términos que nos establecen los mismos pliegos para los trámites pertinentes para la suscripción y perfeccionamiento del contrato".

¿Pero cuáles son esas perfecciones en el contrato? El oferente escogido tiene que aportar el número NIT, información que hasta el momento no han suministrado, además de resolver temas de personal, pues la Unión Temporal manifestó que hasta el momento no tenía al equipo de pediatras para entrar a operar, por eso para seguir con el servicio de pediatría y de cirugía pediátrica en el Hospital de la Policía, se le dio una adición de cerca de 500 millones de pesos a Cormedes, la empresa que actualmente presta el servicio para que esté 28 días más.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad