Jamás he sostenido una conversación con algún miembro de Odebrecht: Cristo

El ministro del Interior Juan Fernando Cristo negó su vinculación con la firma Odebrecht e hizo un llamado para que la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Nacional de Infraestructura aclaren este episodio y se desvincule de este episodio de corrupción.

“De manera categórica, afirmo que jamás he sostenido ni siquiera una conversación con algún miembro de esa compañía o del Gobierno sobre ningún proyecto de infraestructura en el que haya estado relacionada esa compañía, ni como senador de la República ni en mi calidad de Ministro”, afirmó el ministro del Interior.

A propósito de la petición del Corte Suprema de Justicia, fuentes de la Secretaría General de la Cámara de Representantes confirmaron a Blu Radio que efectivamente recibieron la carta y que responderán, a más tardar el viernes todas las solicitudes incluyendo la del ministro Cristo.

Por su parte, la congresista liberal Arleth Casado aseguró en dialogo con Blu Radio que le sorprende este llamado y negó cualquier relación con Odebrecht.

"Nunca he tenido relación con esa empresa, no conozco nada de ese anónimo, toda la situación es desconocida para mí. Me enteré por los medios y no debería ser así, que el que hizo la denuncia de la cara, pero no se puede con calumnias. Estoy extrañada de la situación y no sé nada más, le dije a mi abogado que revise. Llevo 6 años enfocada en otra trayectoria y esto no me preocupa, pero me deja extrañada", aseguró Casado.

La Secretaría de la Cámara de presentantes enviará la información requerida por la Corte Suprema de Justicia sobre Arleth Casado y otros congresistas, pero aseguró que no tienen conocimiento del fin de la información requerida, ni del proceso investigativo en que será utilizada.