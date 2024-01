JEP citó a 11 exintegrantes de las Farc en Caso que investiga secuestros de esta guerrilla

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó para declarar a 11 exjefes de distintos frentes de las Farc en el Caso 01 que investiga varios secuestros y masacres, como la de Urrao que ocurrió en el 2003 donde murió el exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa.

Los llamados a versión son Luis Alfredo Urbano, alias ‘César o Lucho’; Arbey Pérez, alias ‘Mauricio Caballo’; Celso Antonio Serna Torres, alias ‘Pedro Parada’; Eugenio Quezada Rojas, alias ‘Pablo 13 o Borrachín’ y Jorge Eliécer Trejo Borques, alias ‘Jader o Manguera’. Así mismo, Jorge Enrique Rodríguez Mendieta, alias ‘Iván Vargas’; Julio Ramos Castro, alias ‘Darío o Chirijo’; Luis Alberto Sánchez Layton, alias ‘Ricaurte’; Mauricio Vargas Ridaurde, alias ‘Indio Raúl’; Rodrigo Sepúlveda Muñoz, alias ‘Alexander 18 o Patejuete’ y Wilson Peña Maje, alias ‘Alexander o Mojoso’.

En relación con Wilson Peña alias 'Alexander', antiguo líder del frente 49 de las Farc y quien no está ubicado, l a JEP ha decidido citarlo para que decida si comparece a rendir declaración o por el contrario, se abstiene. Esto permitirá establecer el curso de acción respecto a su participación continua en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Las versiones presenciales de los comparecientes Luis Alfredo Urbano y Arbey Pérez se realizarán en la Sala Albert Camus del Piso No. 2 de las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz en la ciudad de Bogotá, a partir de las 8:00 a.m en las fechas referidas en la anterior tabla. Por su parte, los nueve comparecientes convocados a versión voluntaria escrita referenciados en la tabla anterior, deberán remitir a más tardar el 8º marzo de 2024 la versión voluntaria individual en un documento escrito en el que aborde las preguntas referidas en el Anexo No. 01 de la presente decisión”, indicó la JEP.

¿Qué significa el Caso 01?

El Caso 01 se trata del secuestro de personas, severas restricciones a la libertad y otros delitos asociados perpetrados por las Farc. A su vez se centra en la investigación específica sobre secuestros y masacres, incluida la ocurrida en Urrao en 2003.

