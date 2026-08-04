JEP sostiene que al menos dos sicarios de Álvaro Gómez Hurtado eran de la red urbana de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que Julián Gallo, antes conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’, y otros comparecientes asumieron responsabilidad por el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y de su acompañante, José del Cristo Huertas Hastamorir, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.

En el auto de imputación, la Sala de Reconocimiento concluye que tiene razones suficientes para establecer que, al menos, dos de los sicarios que participaron en el atentado hacían parte de la red urbana de las extintas Farc-EP bajo el mando de Gallo.

La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, explicó que esa conclusión se sustenta en distintos elementos probatorios recopilados durante la investigación.

Esta decisión también documenta hechos que marcaron la historia del país, como los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir, del general (r) y exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes, del profesor Jesús Antonio Bejarano, entre otros. pic.twitter.com/Lo9k7OwteN — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) August 4, 2026

“Logramos tener una documentación de la época, de cómo se veían, la necropsia de Juan Carlos Palacios, el testimonio del infiltrado de nombre código Luna en esa época, y además de múltiples afirmaciones, tanto directamente a Julián Gallo, que él le dio la orden a esta célula urbana de cometer el asesinato, como de otros exguerrilleros que han venido a decir de oídas, que ellos en la época sí oyeron, que no es un testimonio, pues, muy contundente, porque a la larga es algo que se oyó, pero confirman lo que lo que se ha venido describiendo”, afirmó.



Lemaitre también señaló que la JEP comparte las dudas expresadas por la familia Gómez sobre los motivos que habrían tenido las Farc para cometer el asesinato y que no descarta la posible participación de otros autores intelectuales.

“La familia Gómez ha insistido que en este asesinato participaron como autores intelectuales, otros actores, como miembros del cartel del norte del valle, un policía famosamente corrupto que ya está muerto, Danilo González, pero, en todo caso, otros actores sobre los cuales la JEP no tiene competencia”, agregó la magistrada.

En ese sentido, el auto precisa que la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes mantienen la competencia para continuar investigando esos posibles responsables que no sean competencia de la JEP.