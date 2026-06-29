Judicializan a presunto estafador de familias con falsas oportunidades para jóvenes futbolistas

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra un hombre señalado de engañar a familias con supuestas oportunidades deportivas para que sus hijos viajaran a México y España a realizar pruebas en clubes de fútbol.

Se trata de Félix Antonio Mora Ortiz, quien es señalado de hacerse pasar por presidente de una escuela deportiva en Bogotá para generar confianza entre los padres de familia y ofrecer supuestos procesos de formación y proyección internacional para jóvenes futbolistas.

"Los denunciantes indicaron que Mora Ortiz, durante el periodo comprendido entre inicios de 2019 y finales de 2022, mediante contacto telefónico, redes sociales y WhatsApp, ofrecía a los padres de los jugadores del Club La Paz FC falsas expectativas de vinculación para que sus hijos fueran contratados por diversos equipos reconocidos de fútbol a nivel mundial o la posibilidad de jugar en otros países, con el fin de promoverse en el fútbol mundial y ser contratados", señaló la fiscal del caso.

De acuerdo con la investigación, entre 2022 y 2023 habría convencido a 15 familias de entregarle dinero para gestionar trámites como pasaportes, visas, tiquetes aéreos, hospedaje y pruebas deportivas en el exterior. Sin embargo, según la Fiscalía, estos compromisos no se habrían cumplido.



La entidad indicó que Mora Ortiz presuntamente recibió más de 57 millones de pesos producto de estas gestiones y habría utilizado como fachada supuestos convenios con clubes internacionales para captar los recursos de las familias.

"Un engaño sistemático y reiterado, ya que el procesado se había aprovechado de su posición como líder del club y de la confianza generada por su vinculación con el deporte aficionado para inducir en error a las víctimas y obtener beneficios económicos indebidos", agregó.

Una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Bogotá trasladó el escrito de acusación contra el señalado por el delito de estafa. El procesado no aceptó los cargos y continuará vinculado al proceso judicial bajo el procedimiento penal abreviado.

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La Fiscalía señaló que el caso avanza con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido estas presuntas estafas y establecer las responsabilidades correspondientes.